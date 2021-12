A Rovereto dal 27 al 29 dicembre il 31° Torneo di Natale

Mancano pochi giorni, ormai, allo start della 31ª edizione del «Torneo di Natale», organizzato dalla Pallavolo Rovereto. La situazione che stiamo vivendo, con tutte le limitazioni che impone, ha ridotto il numero di squadre presenti rispetto al format tradizionale, ma poter ospitare 48 squadre rappresenta comunque un bel risultato per il comitato organizzatore, che fa capo alla Pallavolo Rovereto.

È stata eliminata la categoria Under-13 e qualche formazione, di qui al 27 dicembre, potrebbe dare forfait, ma la manifestazione avrà comunque luogo in undici palestre del Comune di Rovereto e di un comune limitrofo, con circa 190 partite in programma.

In questa edizione sarà impiegato il servizio mensa offerto da Risto 3 per una maggior garanzia di sicurezza sanitaria.

Le finali, alle quali parteciperanno solo le squadre che si sono qualificate nelle prime due posizioni nelle rispettive categorie, si svolgeranno come di consueto al Palasport Marchetti a partire dalle 13 di mercoledì 29 dicembre.