Rinviate le final four di Coppa Trentino Alto Adige

A seguito dell'andamento attuale della pandemia che rischia di influenzare o compromettere il corretto svolgimento della manifestazione, il Comitato Regionale Trentino ha deciso di spostare alla prossima primavera la finale di Coppa Trentino femminile e maschile in programma per il 6 gennaio.

Una decisione sofferta, ma adottata per garantire una regolare disputa della manifestazione e una adeguata partecipazione di pubblico ad uno dei principali eventi della pallavolo regionale.

Nelle prossime settimane, alla luce dell'evoluzione sanitaria complessiva, saranno valutate soluzioni e date per riportare le finali di Coppa Trentino al contesto che meritano.