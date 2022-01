Il Comitato Trentino ferma tutti i campionati fino al 23

I Comitati Regionali Trentino e Alto Adige si sono riuniti ieri in seduta congiunta per definire una linea comune in merito alla gestione dei campionati e alle attività federali nel contesto attuale caratterizzato da un forte aggravamento della situazione pandemica.

Si è preso atto della situazione di incertezza diffusa e delle ricadute sul regolare svolgimento dei campionati, visto il forte aumento delle richieste di spostamento gare per presenza di positivi nei gruppi squadra. La massiccia partecipazione di atleti dei settori giovanili ai campionati di serie della nostra regione. La possibilità di gestire i campionati e il periodo di sospensione con degli adattamenti a formule nei prossimi mesi.

Alla luce di queste considerazioni i Comitati Fipav Trentino e Alto Adige hanno disposto la sospensione delle gare per tutti i campionati di ogni ordine e grado fino al 23 gennaio incluso.

Le società possono svolgere regolarmente gli allenamenti nel rispetto del protocollo previsto per l'attività che prevede per tutti i soggetti del gruppo squadra.

Confermato l'obbligo del green pass rafforzato (in vigore dal 10 gennaio per lo svolgimento di sport di squadra e di contatto ad ogni livello) assegnato a vaccinati mono dose dopo 15gg dall'effettuazione, bi-dose e booster o guariti da Covid19 negli ultimi 6 mesi. L'obbligo dell'utilizzo di mascherine FFP2 all'interno degli impianti e delle palestre (atleti, dirigenti, tecnici nel rispetto delle norme protocollari).

Si invitano inoltre le società a non organizzare amichevoli e allenamenti congiunti, a ridurre al minimo gli scambi atleti tra i gruppi squadra e si raccomandano sempre: distanziamento interpersonale secondo quanto previsto dalla normativa vigente; utilizzo dei dispositivi di mascherina FFP2 obbligatoriamente al chiuso (fatte salve le specificità per i protocolli di gioco) e in ambienti esterni affollati; igienizzazione delle mani e delle superfici interessate dalle attività.