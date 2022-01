I Miners, unici in campo, cadono contro il Valtrompia

I Miners incerottati cedono nel bresciano. L’unica compagine trentina in gara sabato ha perso in 3 set di fronte al Valtrompia (Lagaris, UniTrento e Bolghera hanno dovuto rinviare per diversi le loro partite). (Ph.Cr Linda Stevanato)

Orfano del suo terminale d’attacco più importante, l’opposto De Giorgio, e con Mazzola al rientro dopo lo stop, coach Taborda ha schierato Roncari in diagonale a Bernardis e ha confermato il resto del consueto starting six. Nonostante la buona volontà, però, l’Argentario è stato protagonista di un pessimo avvio che ha agevolato i bresciani. Nel secondo set c’è qualche rimpianto per aver sciupato due volte i punti di vantaggio accumulati, mentre nel terzo dopo un buon inizio i Miners hanno dovuto fare i conti con la voglia del Valtrompia di chiudere la partita. Anche gli avversari non erano al 100% con il tecnico Peli che doveva fare a meno di tre elementi quali il capitano Angelini, il centrale Signorelli e il libero Rosati.

In avvio prendono subito un ottimo abbrivio i padroni di casa che si portano sul 12-6. La reazione degli argentonero c’è ma arriva nel secondo set, dopo aver perso il primo 25-15. Mazzola e Bandera guidano i Miners che vanno due volte in vantaggio (5-8 e 15-18) ma vengono due volte ripresi. La seconda decide il set perché nel finale lo sprint dei bresciani vale il 25-22. Più col cuore che con la testa l’Argentario riesce a tenere testa al Valtrompia e sul 14-14 il match pare ancora in discussione. Soltanto apparenze perché i padroni di casa piazzano un parziale monstre di 15-1 che chiude set e incontro. Bandera e compagni restano così fermi a 14 punti in classifica con un incontro in più rispetto a quasi tutte le altre. Oltre a quella appena descritta, nell’undicesima giornata si è giocata soltanto Cavaion Veronese - Gabbiano Mantova, con vittoria della capolista.