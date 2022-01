La Delta Despar torna in campo, la attende Cuneo

Dopo i rinvii delle sfide contro Monza e Bergamo, la Delta Despar Trentino è pronta a tuffarsi nuovamente sul campionato di serie A1 femminile. Domenica pomeriggio, infatti, le gialloblù di coach Bertini faranno visita alla Bosca San Bernardo Cuneo (fischio d'inizio alle 17, diretta streaming su VBTV) per il match valido per la seconda giornata del girone di ritorno, primo appuntamento del 2022 per Nizetich e compagne che avevano chiuso il proprio 2021 superando a domicilio Roma.

Già ad inizio settimana tutte le atlete gialloblù colpite recentemente dal Covid-19 si sono negativizzate e hanno ottenuto il via libera per potersi tornare ad allenare. Bertini potrà quindi disporre di tutte le effettive della rosa, eccezion fatta per la centrale Michela Rucli, unica indisponibile per la sfida in Piemonte. A referto ci sarà anche il nuovo acquisto Geraldina Quiligotti, libero prelevato sul mercato nel mese di dicembre, così come tornerà a disposizione anche Vittoria Piani, al rientro dopo l'operazione al menisco.

Per le gialloblù sarà un match impegnativo, molto importante per cercare continuità di risultati dopo il successo con Roma, che ha permesso alla Delta Despar di salire al terz'ultimo posto in classifica a quota nove punti in coabitazione con Vallefoglia e Bergamo, mentre le piemontesi stazionano a centro classifica grazie ai loro 16 punti.

«Siamo contenti di riprendere finalmente il nostro cammino e siamo felici di essere nuovamente quasi al completo. – spiega l’allenatore di Trento, Matteo Bertini – Stiamo ricercando la migliore condizione che ovviamente in questa fase della stagione non c'è ancora. La buona notizia è che anche Piani ha ripreso ad allenarsi con la squadra e sarà disponibile. In questo periodo stiamo lavorando sullo stato fisico e sull'inserimento nei nostri meccanismi di gioco di Quiligotti. Sarà una gara molto difficile, Cuneo gioca un'ottima pallavolo, come abbiamo già visto all'andata e come ha dimostrato anche contro big del nostro campionato del calibro di Conegliano. In casa Cuneo è una squadra particolarmente temibile e che vanta un ottimo servizio: in generale sarà un test probante che dovrà dirci a che punto siamo con la ricerca della migliore condizione. L'obiettivo, ovviamente, è quello di cercare punti mettendo in campo tutto ciò che abbiamo fatto in quest'ultimo periodo».

Probabile starting seven trentino con Raskie al palleggio, Piani opposto, Nizetich e Rivero laterali, Furlan e Berti al centro e Moro libero. Il tecnico ospite Pistola dovrebbe rispondere con Signorile in regia, Gicquel opposto, Degradi e Jasper schiacciatrici, Squarcini e Stufi al centro e Spirito libero.

Il match verrà trasmesso in diretta streaming su VBTV, la nuova casa della pallavolo italiana. Qui puoi guardare tutte le sfide live o in modalità on-demand, insieme agli highlights e a tutti gli altri contenuti disponibili. Ovviamente saranno costantemente aggiornati anche i canali social della Delta Despar Trentino, in particolar modo Facebook e Instagram.