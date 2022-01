Delta Despar a marce forzate: in campo sabato e martedì

Il calendario delle prossime gare di campionato della Delta Despar Trentino sarà particolarmente intenso e fitto di appuntamenti importanti. La sfida di sabato 22 gennaio contro Il Bisonte Firenze, valida per la terza giornata di ritorno, è stata posticipata di trenta minuti e scatterà alle ore 20, visto che nel primo pomeriggio la BLM Group Arena ospiterà la sfida di Superlega maschile tra Itas Trentino e Ravenna.

Martedì 25 gennaio alle ore 18 le gialloblù di coach Bertini saranno invece di scena sul parquet del Vero Volley Monza per il recupero dell'ultima giornata d'andata, originariamente prevista per il 26 dicembre e rinviata per l'emergenza Covid-19.

Infine il match contro la Savino del Bene Scandicci valido per la quarta giornata del girone di ritorno è stato anticipato a sabato 29 gennaio alle ore 19.30 alla BLM Group Arena.

Non è ancora stato fissato, invece, il recupero del match tra Delta Despar Trentino e Volley Bergamo 1991, sfida rinviata il 9 gennaio.