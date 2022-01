Niente Vibo, ma sabato pomeriggio per l'Itas c'è Ravenna

Le squadre di SuperLega, in questo periodo, devono armarsi di tanta pazienza per portare avanti la propria stagione in tempo di pandemia. Non che manchi l'abitidine, visto che quella passata è stata connotata da continui rinvii, ma quest'ultimo periodo, iniziato dopo Natale, appare particolarmente complicato.

I contagi in casa Vibo hanno costretto la Lega Volley ad annullare il recupero casalingo contro la Tonno Callipo, che era stato fissato per domani sera, ma è di oggi la notizia che la formazione gialloblù scenderà in campo sempre alla BLM Group Arena nel primo pomeriggio di sabato prossimo per affrontare l’anticipo del ventiquattresimo turno di regular season con la Consar RCM Ravenna. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15 per consentire anche alla Trentino Rosa di disputare, sullo stesso campo e nello stesso giorno, il proprio match di Serie A1 femminile, già programmato per le ore 20.