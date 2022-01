A Monza l'Itas Trentino cerca punti per rimanere in alto

SuperLega Credem Banca in campo nel fine settimana per il diciannovesimo turno di regular season 2021/22. L’Itas Trentino sarà protagonista del posticipo serale di domenica, facendo visita all’Arena di Monza per sfidare i padroni di casa del Vero Volley. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.30; diretta Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

Il mese di gennaio 2022, sin qui caratterizzato da sole vittorie (cinque, quattro in casa e una a Istanbul) offre un ultimo impegno alla formazione gialloblù, che in Lombardia proverà ad allungare ulteriormente la propria striscia di successi consecutivi, giunta a quota sei, per rafforzare la terza posizione in classifica, proprio alla vigilia degli scontri diretti con seconda (Civitanova, mercoledì prossimo) e quarta (Modena, domenica 6 febbraio) forza del campionato.

«Anche in questo caso sarà necessario mettere sul campo grande determinazione per riuscire a muovere la classifica, – ha preannunciato l’allenatore Angelo Lorenzetti - tenendo conto che dovremo far fronte anche con la lunga trasferta in Turchia che ci siamo appena messi alle spalle e con la voglia di Monza di tornare alla vittoria. È un momento importante della nostra regular season; nel giro di pochi giorni incontreremo alcune delle squadre più quotate del torneo e vi dobbiamo assolutamente arrivare preparati e, soprattutto, con un buon bottino di punti alle spalle».

A Monza, città in cui giungerà in serata priva di Lisinac dopo l’allenamento pomeridiano alla BLM Group Arena, l’Itas Trentino giocherà la 27^ partita stagionale, la 16^ in trasferta, andando alla ricerca della 642^ affermazione della sua storia (in 918 incontri).

GLI AVVERSARI

Le ultime due sconfitte, una casalinga con Milano e l’altra esterna a Civitanova Marche, hanno fatto scivolare il Vero Volley Monza al settimo posto in classifica, lontana undici lunghezze da quella quarta posizione che la formazione brianzola aveva occupato in maniera piuttosto stabile sino alla penultima giornata del girone d’andata. Pur essendo l’unica squadra ad aver già disputato ben diciassette partite di regular season, la formazione di Eccheli ha quindi mosso ultimamente pochi passi in graduatoria, riuscendo comunque a proseguire il proprio cammino in CEV Cup (è qualificata ai quarti di finale). Le pesanti assenze di Grozer (che non gioca una partita ufficiale dal 30 dicembre) e Grozdanov (comunque già recuperato) hanno sicuramente influito molto; se l’opposto tedesco non dovesse essere della partita, molto probabilmente verrà riproposto il modulo con tre schiacciatori, che vedrà disimpegnarsi Davyskiba nel ruolo di opposto e Karyagin posizionarsi in diagonale a Dzavoronok in posto 4. Fra le mura amiche Monza ha sin qui ottenuto punti in sei degli otto incontri di regular season già disputati. Solo Civitanova e Milano sono riuscite a portare via dall’Arena l’intera posta in palio.

RADIO, INTERNET E TV

La gara sarà raccontata in cronaca diretta da Radio Dolomiti, media partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in streaming.

Confermata pure la diretta in streaming video sulla piattaforma OTT "Volleyball World Tv"; il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it.

In televisione una sintesi della gara andrà in onda lunedì 31 gennaio alle ore 21.45, su RTTR - media partner di Trentino Volley.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook, www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).