Mercoledì sera con big match per l'Itas Trentino a Civitanova

Si disputa mercoledì 2 febbraio il recupero del sedicesimo turno (il terzo del girone di ritorno) di regular season di SuperLega Credem Banca 2021/22 che vedrà l’Itas Trentino impegnata all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per sfidare i padroni della Cucine Lube. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.30; diretta Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

A poco più di tre mesi dallo splendido weekend in cui conquistò la Supercoppa Italiana 2021, la formazione gialloblù torna nell’impianto di gioco marchigiano (sino al 2020 sempre stregato). In quel caso Kaziyski e compagni non affrontarono i padroni di casa, ma riuscirono comunque a dare una definitiva spallata alla tradizione negativa societaria rispetto all’Eurosuole Forum, in cui avevano perso precedentemente diciotto dei diciannove match giocati. La squadra di Angelo Lorenzetti arriva allo scontro diretto per il secondo posto (le squadre sono appaiate a 37 punti in classifica, con la Cucine Lube che però ha giocato una partita in meno) al culmine di un momento di forma particolarmente proficuo, che l’ha vista vincere le ultime sette partite ufficiali e lasciare durante questo filotto appena tre set agli avversari.

«Il match di mercoledì a Civitanova inaugura un periodo di otto giorni, che ci vedrà affrontare le prime tre della classifica, tenendo conto poi anche delle sfide casalinghe che ci attendono domenica con Modena e giovedì prossimo con Perugia per la Champions League. – ha spiegato l’allenatore trentino - Dobbiamo vivere questa prima fase di febbraio come una opportunità di crescita, soprattutto se, più che alle logiche di classifica, riusciremo a pensare alla prestazione di gioco. La sfida in casa della Cucine Lube, oltretutto, ci offre due ulteriori spunti per provare a fare uno step in avanti: giocare un'altra partita trasferta e farlo sul campo di un avversario che ha dimostrato durante questi primi quattro mesi di stagione grande resilienza, caparbietà e spirito di gruppo. Siamo consapevoli che per centrare un grande risultato ci servirà risolutezza e determinazione».

GLI AVVERSARI

La Cucine Lube Civitanova attende la visita dell’Itas Trentino reduce da tre vittorie consecutive in tre set e da cinque affermazioni nelle ultime sei partite giocate. L’ultima, giusto una settimana prima in Champions League contro Maribor, visto che il match previsto per lo scorso weekend a Modena è stato rinviato causa l’alto numeri di positivi al Covid-19 nel gruppo squadra emiliano. I marchigiani arrivano quindi all’importante appuntamento, che potrebbe riaprire o chiudere la corsa al secondo posto, con alle spalle un periodo di sei giorni di lavoro, utilissimo per affinare i meccanismi di un sestetto che può di nuovo contare sull’apporto di Zaytsev e Lucarelli. L’opposto e lo schiacciatore hanno risolto i problemi fisici che li avevano tenuti lontano dal campo sino a qualche settimana fa ed ora garantiscono uno sbocco importante al gioco di De Cecco, che da tempo può contare su tutta la fisicità dei cubani Simon e Yant, in attesa poi anche del recupero di Juantorena. Di fronte al proprio pubblico i biancorossi hanno sin qui vinto sette delle dodici partite disputate, ma fra le cinque sconfitte solo una è riferita ad una partita di SuperLega: l’1-3 del 19 dicembre con Perugia.

I PRECEDENTI

Il confronto fra Trentino Volley e Lube è un classico del campionato italiano, caratterizzando ben otto Finali di quattro differenti competizioni: due di Play Off (2012 e 2017), tre di Coppa Italia (2012, 2013 e 2017) e due di Supercoppa (2009 e 2013). Oltretutto Civitanova è, assieme a Modena, l’unico avversario che Trentino Volley ha sempre affrontato in tutte le ventidue stagioni di attività ed è quello con cui vanta il maggior numero di precedenti ufficiali: in tutto 83 (i canarini ne vantano 77). Il bilancio è favorevole ai marchigiani per 47-36 soprattutto grazie al recente filotto imposto dai cucinieri, che hanno vinto tredici degli ultimi sedici precedenti. Negli ultimi dodici mesi la sfida è stata comunque piuttosto equilibrata, visto che Trento ha vinto due delle sei partite giocate: il 28 marzo per 3-2 a Civitanova (prima affermazione gialloblù della storia all’Eurosuole Forum) e il 31 ottobre per 3-1 a Trento nella gara d’andata di questa regular season. La Cucine Lube ha però vinto l’ultimo confronto diretto: 10 dicembre 2021 a Betim per 3-2 (25-20, 22-25, 23-25, 25-20, 21-19 - semifinale del Mondiale per Club).

RADIO, INTERNET E TV

La gara sarà raccontata in cronaca diretta da Radio Dolomiti, media partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in streaming.

Confermata pure la diretta in streaming video sulla piattaforma OTT "Volleyball World Tv"; il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it.

In televisione una sintesi della gara andrà in onda venerdì 4 febbraio alle ore 16, su RTTR - media partner di Trentino Volley.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook, e www.trentinovolley.it/twitter).