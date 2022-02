Il Potke da ieri è italiano, ma solo per il passaporto

Dopo aver giurato ieri pomeriggio davanti al sindaco di Trento, il centrale serbo dell’Itas Trentino Marko Podrascanin è diventato un cittadino italiano. La domanda è stata inoltrata dal giocatore dopo aver lavorato per 15 anni nel nostro paese.

Il suo nuovo passaporto non muta però il suo status per quanto concerne il tesseramento, dato che fino a quando vestirà la maglia della nazionale serba, cosa che continuerà a fare, sarà considerato dalla Fipav un atleta straniero.

L’unico vero beneficio per la Trentino Volley (o per il club lo tessererà in futuro) è che il Potke cessa di essere un giocatore extracomunitario, uno status che non possono possedere più di tre atleti per ogni club. Trento non aveva comunque alcun problema di eccedenze, su questo fronte, dato che in questa stagione era l’unico (fino a ieri) insieme a Srecko Lisinac.