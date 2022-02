Domenica con big match alla Blm Group Arena, arriva Modena

SuperLega Credem Banca in campo nel fine settimana per il ventesimo turno di regular season. L’Itas Trentino sarà protagonista del big match di giornata, ospitando alla BLM Group Arena di Trento domenica 6 febbraio la Leo Shoes PerkinElmer Modena nel tradizionale derby dell’A22. Fischio d’inizio fissato per le ore 18; diretta Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

Interrotta la striscia di sette vittorie consecutive e conosciuta la prima sconfitta del 2022 mercoledì sera a Civitanova, la formazione gialloblù vuole tornare subito al successo per continuare a correre in campionato e preservare la propria ottima posizione di classifica (terzo posto con un punto di ritardo da Civitanova e cinque di vantaggio dalla stessa Modena, che però ha giocato due partite in meno).

«È un appuntamento importante per testare nuovamente la nostra capacità di esprimerci ad alto livello e farlo in un periodo particolarmente intenso ed impegnativo. – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti presentando l’appuntamento - Ci troveremo a giocare in casa contro una fra le formazioni più attrezzate dell’intero campionato e per trovare il risultato che inseguiamo dovremo dimostrare di essere cresciuti rispetto alla partita di andata, ma anche rispetto alla sfida giocata mercoledì sera a Civitanova Marche. Riuscire ad avere buona continuità in fase di cambiopalla potrebbe essere una delle chiavi del match, considerando quanto Modena possa essere pericolosa al servizio».

Il tecnico trentino, alla 261ª partita sulla panchina di Trentino Volley, testerà la condizione della propria squadra fra gli allenamenti di questo pomeriggio e quello di domenica mattina. Per il cxlub di via Trener si tratterà della 920^ gara ufficiale della propria storia, la 423ª di sempre fra le mura amiche, in cui andrà alla ricerca della 643ª vittoria assoluta (la 336^ alla BLM Group Arena, dove ha fatto suoi gli ultimi sette incontri e non perde dal 3 novembre 2021).

GLI AVVERSARI

Dopo diciotto giorni di attesa, dovuti alle tante positività registrate nel gruppo squadra dopo il ritorno degli ottavi di finale di CEV Cup giocato con il Tours, la Leo Shoes PerkinElmer Modena è pronta a tornare in campo per una partita ufficiale che inauguri il suo rush finale in campionato. La squadra allenata da Andrea Giani arriverà a Trento forte del quarto posto in classifica e di un ruolino di marcia pressoché perfetto nel girone di ritorno, in cui ha raccolto otto dei nove punti disponibili nel corso delle tre gare sin qui giocate. Fra i giocatori più in palla prima della sosta vi era l’opposto Nimir (quarto bomber del torneo con 269 punti nonostante abbia giocato solo 15 gare), che assieme al libero Rossini domenica sera vivrà la prima partita da ex di turno alla BLM Group Arena e verrà premiato prima del fischio d’inizio. I numeri raccontano come su palla alta i canarini possano contare anche sulla grande qualità della coppia composta da Leal (settimo attaccante di SuperLega per media ponderata) e Ngapeth (terzo schiacciatore del campionato nella classifica che tiene conto di tutti i fondamentali) e come al centro l’altro ex, Daniele Mazzone, si stia distinguendo non solo per l’attacco ma anche per i muri realizzati (37, settimo posto a meno cinque dal primatista Podrascanin). In otto trasferte di regular season già affrontate, gli emiliani hanno perso solo due volte (a Monza e Civitanova) espugnando fra l’altro i campi di Perugia, Piacenza.

I PRECEDENTI

Modena è il secondo l’avversario che Trentino Volley ha sfidato il maggior numero di volte nei propri ventun anni di storia (il primo è la Lube); domenica si giocherà il 78° confronto ufficiale: il bilancio totale sorride alla società di via Trener per 44-33. Negli ultimi otto anni però la sfida ha regalato grande equilibrio e tantissime occasioni di confronto; dal 21 dicembre 2014 ad oggi le due formazioni si sono affrontate ben ventinove volte, con sedici successi trentini. La sfida più recente si è giocata a Modena nel girone d’andata: 3-0 per i canarini (28-26, 25-15, 25-22) il 21 novembre 2021, mentre l’ultimo match disputato a Trento è datato 9 dicembre 2020, vittoria per 3-0 dei padroni di casa. L’impianto di via Fersina è stato espugnato da Modena nove volte in trentatré precedenti, l’ultima volta il 15 febbraio 2020 per 1-3.

GLI ARBITRI L’incontro sarà diretto da Marco Zavater (di Roma, in Serie A dal 2008) ed Umberto Zanussi (di Treviso, in massima categoria dal 2006), rispettivamente alla decima e undicesima apparizione stagionale. L’ultimo incrocio con i colori gialloblù per Zavater è relativo al successo per 3-0 su Perugia a Civitanova Marche il 23 ottobre 2021 nella semifinale di Supercoppa, mentre per Zanussi è riferito alla vittoria casalinga sempre in tre set contro Cisterna del 19 dicembre 2021.

RADIO, INTERNET E TV

La gara sarà raccontata in cronaca diretta da Radio Dolomiti, media partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in streaming.

Confermata pure la diretta in streaming video sulla piattaforma OTT "Volleyball World Tv"; il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it.

In televisione una sintesi della gara andrà in onda lunedì 7 febbraio alle ore 21.45, su RTTR - media partner di Trentino Volley.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook, www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).