Giangrossi lascia Bergamo, quanti cambiamenti fra le pericolanti

Se la Delta Despar, che fino ad ora ha vinto due sole partite delle sedici giocate, non ha molti motivi per sorridere, soprattutto dopo quanto è accaduto a Chieri, alcune dirette concorrenti non stanno certo meglio.

Perugia da qualche settimana è stata abbandonata dalla propria giocatrice più importante, l’opposta Valentina Diouf, che l’ultima settimana di gennaio ha rescisso il contratto con la società umbra ed è volata in Polonia al LKS Commercecon Lodz, sostituita proprio da una atleta di quella nazione, Monika Galkowska.

Roma ad inizio febbraio ha esonerato l’allenatore Stefano Saja, promuovendo il suo vice Andrea Mafrici, inoltre a metà gennaio ha tesserato un’opposta bulgara, Doriana Rabadzhieva, ma ha dovuto salutarla dopo la partita giocata a Cremona in quanto si è infortunata ad una spalla.

Bergamo, nella giornata di ieri, è rimasta senza allenatore, dato che Pasqualino Giangrossi si è dimesso dopo l’ennesima sconfitta, anche in questo caso sostituito dal suo vice Marco Zanelli. Sul fronte delle atlete, a inizio dicembre se ne è andata la schiacciatrice portoricana Stephanie Enright, che ha raggiunto la squadra turca dell'Adam Voleybol, a fronte dell’arrivo della giovane opposta statunitense May MacKenzie e della centrale di Conegliano Bozana Butigan, che da metà gennaio è andata ad integrare il reparto delle centrali, rimasto orfano ad inizio stagione di Francesca Marcon, colpita da una una pericardite dopo essersi vaccinata.

Considerato che anche Vallefoglia ha operato sul mercato a stagione in corso, assicurandosi l’opposta serba Ana Bjelica a fine ottobre, l’unica formazione di bassa classifica rimasta quasi inalterata, nello staff e nell’organico, è la Trentino Rosa, che comunque ha perso una pedina come Rebecca Piva, la prima alternativa alle due schiacciatrici Rivero e Nizetich, ingaggiando un secondo libero, Gerlandina Quiligotti.

Queste cinque squadre sono ancora raccolte in appena tre punti, da quota 12 a quota 10, ma in poco tempo scontri diretti e recuperi ridisegneranno la classifica aiutandoci a capire chi è uscito meglio da queste situazioni. Il prossimo turno, che prevede le partite Delta Despar - Vallefoglia e Bergamo - Perugia, sarà già decisivo.