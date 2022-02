Il C9 vince al fotofinish, al Marzola il “derby”

Il C9 supera al quinto set il Promoball Gussago e allontana di due punti la zona rossa. Una vittoria sudata che non risolve la situazione ma dà energia per il prosieguo del campionato. Il Marzola passeggia su un Lagaris in partita soltanto nel terzo set.

Il ritorno in campo dopo quasi due mesi senza partite e farcito di complicazioni legate al Coronavirus non ha fermato le gardesane. Sotto due set a uno, Enei e socie hanno saputo piegare la resistenza delle bresciane molto aggressive. Con questa vittoria salgono a 12 punti, due in più delle stesse lombarde e 4 in più del Lagaris. Le roveretane, anche loro sofferenti in questo mese per le molte assenze prolungate, hanno dato l’impressione di entrare in partita soltanto nel terzo set, a buoi ormai scappati. Il Marzola, con una Brugnara in versione monstre, non è la squadra contro cui il sestetto neroverde deve ambire a raccogliere punti, ma certo è che dovrà riguardare la partita di Riva del Garda e carpire una buona parte della grinta messa sul campo dal Gussago se vorrà salvarsi.

Nel primo set in campo c’è stata soltanto la formazione in completo rosablù. L’equilibrio è durato fino al 3-3 poi è iniziato lo show di Brugnara (chiuderà la sua serata con 19 punti a referto) che supportata da Depaoli al lato (14 punti per lei) in 17 minuti confezionano l’11-25 con cui si va al riposo. Non cambia la musica nel secondo set, il Marzola domina e solo qualche errore in più delle poere fa sì che il 15-25 finale non sia più pesante. Due ace di Malesardi in avvio del terzo set mandano avanti il Lagaris per il 4-1 ma quando dai 9 metri ci va Depaoli la ricezione del Lagaris soffre più del dovuto e sul 9-16 la partita sembra finita. Poi, come accade spesso nello sport, basta poco per far cambiare l’inerzia. Malesardi trova gli spazi giusti al servizio (saranno sei gli ace per le) e tutto il Lagaris trova energia ed entusiasmo. Il set diventa più equilibrato, le roveretane risalgono la china e arrivano a meno due sul 16-18. Le velleità di riaprire l’incontro svaniscono però nel finale perché il Marzola difende coi denti il vantaggio per chiudere l’incontro in tre set.

C9. La panchina corta, solo due ragazze oltre alle sette in campo, la dice lunga sulla situazione tra le gardesane. Eppure le ragazze di Crema con lavoro a muro riescono a soffocare il ritmo del Promoball. A termine incontro saranno 15 i punti stampati in faccia alle avversarie dei quali 10 siglati da Asia Calza. Sulle ricostruite il C9 costruisce il suo vantaggio che si mantiene stabile sui cinque punti. Sul 18-13 un errore delle avversarie e due ace di capitan Fontanari scavano il break per il vantaggio delle locali. Le bresciane sono tutt’altro che al tappeto perché nel set successivo inizia a premere dai 9 metri. Le gardesane si mantengono in partita fino al 17-17 poi il turno in battuta di Anna Conti consente alle ospiti di piazzare il parziale di 0-8 che pareggia il conto. Ritrovato entusiasmo, il Promoball attacca con tutt’altro vigore nella terza frazione. Le lombarde provano più volte a scappare e più volte vengono riprese. Ancora una volta si decide tutto sul 17 pari e ancora una volta decide il servizio di Conti. I tre punti a questo punto sembrano destinati al Gussago ma il C9 trova la forza per reagire e domina il quarto parziale. Il quinto set è un’altalena di emozioni. Va avanti il C9 9-6, parziale di 0-6 per il 9-12, controparziale di 6-0 per il 15-12 finale.