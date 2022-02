Sabato sera decisivo per i destini della Delta Despar

Un anticipo decisivo nella corsa salvezza. Dopo la sconfitta rimediata domenica scorsa in casa con Vallefoglia, la Delta Despar Trentino sarà protagonista sabato sera (fischio d'inizio alle 20.45, diretta streaming del match su VB TV, la gara sarà trasmessa anche domenica sera in differita su Rai Sport +HD) di un altro importantissimo incrocio con una diretta concorrente nella corsa verso la permanenza in serie A1, la Bartoccini Fortinfissi Perugia. In classifica Trento occupa ora l'ultimo posto a quota 10 punti, mentre le umbre sono penultime con un punto in più rispetto alle gialloblù. Al PalaBarton, quindi, andrà in scena una sfida in cui la posta in palio varrà moltissimo per rilanciarsi in chiave salvezza: obiettivo che è il medesimo per entrambe le squadre, ambedue reduci da un brutto scivolone nei rispettivi scontri diretti con Vallefoglia e Bergamo.

QUI DELTA DESPAR TRENTINO

Nessun problema particolare di natura fisica in casa trentina, nonostante lo staff tecnico in settimana abbia dovuto gestire alcuni piccoli intoppi.

«Arriviamo da una brutta sconfitta rimediata con Vallefoglia. - spiega Matteo Bertini, tecnico della Delta Despar Trentino – Il primo scontro diretto purtroppo è andato male, abbiamo subìto inevitabilmente il contraccolpo in settimana, ma abbiamo saputo voltare pagina e concentrarci sull'impegno successivo, gestendo nei giorni scorsi qualche piccolo imprevisto. Siamo consapevoli che il cammino è lungo e abbiamo ancora le possibilità di centrare il nostro obiettivo stagionale, che è la salvezza. A Perugia ce la metteremo tutta per cercare di portare a casa un risultato positivo. Perugia nell'ultima partita ha fatto esordire il suo nuovo opposto polacco e un po' come noi è reduce da una sconfitta importante nello scontro diretto con Bergamo e avrà voglia di rifarsi».

QUI BARTOCCINI PERUGIA

La Wealth Planet Perugia nasce nel 2005 come contenitore culturale per il gruppo sportivo che afferisce ad una palestra di Perugia, la Corpus. Prende forma così l'idea di avvicinarsi anche alla pallavolo femminile, attivando collaborazioni con la Polisportiva Colli del Tezio e con la Grifo Volley. La società umbra inizia il proprio cammino dai campionati regionali ma nell'arco di pochi anni sbarca tra i cadetti. Il salto in A2 è giunto nell'estate del 2017 grazie ad un ripescaggio, dopo che nelle precedenti sette stagioni la Wealth Planet aveva militato in B1. La prima annata in A2 si è conclusa con un quattordicesimo posto, al secondo tentativo, nel 2018/2019, le umbre beffano Trento proprio allo sprint della pool promozione, guadagnandosi il pass per l'A1. Nelle prime due stagioni nella massima serie le umbre hanno chiuso la regular season al tredicesimo (campionato sospeso per l'emergenza Covid-19) e al decimo posto.

In estate la panchina è stata affidata a Luca Cristofani, che ha ereditato il timone da Mazzanti. Rosa rivoluzionata con la bellezza di 12 volti nuovi, tra i quali spiccano i nomi della laterale Anastasia Guerra (da Firenze), della regista olandese Bongaerts e dell'opposto Diouf, quest'ultima però ceduta nel mercato invernale e rimpiazzata ad inizio febbraio con l'arrivo della polacca Monika Galkowska.

I PROBABILI SESTETTI

Il sestetto trentino sarà quello tradizionale con Raskie in regia, Piani opposto, Nizetich e Rivero in banda, Furlan e Berti al centro e Moro libero (in staffetta con Quiligotti). Cristofani dovrebbe rispondere con Bongaesrts al palleggio, Diop opposto, Havelkova e Guerra schiacciatrici, Bauer e Melandri al centro e Sirressi libero.

CURIOSITÀ

Sono sette i precedenti tra queste due società, affrontatesi per due stagioni consecutive in A2 tra il 2017 e il 2019, oltre alla doppia sfida di regular season della passata stagione in A1 e al match d'andata di quest'anno. Il bilancio sorride a Perugia, in vantaggio 4-3 nel computo degli scontri diretti. Fresca ex della sfida sarà la laterale di Perugia Giulia Melli, nelle ultime due stagioni in forza alla Delta Despar Trentino, prima in A2 e successivamente nella massima serie. Altra ex è la regista gialloblù August Raskie, che ha vissuto la sua prima esperienza in Italia proprio alla Bartoccini Perugia nel campionato 2019/2020.