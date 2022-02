Una positività nel Volano, rinviata la gara con il Bedizzole

La morsa del Covid-19 sui campionati di pallavolo si allenta, ma la sua presa è ancora ben presente. È di ieri sera, infatti, la notizia che nel gruppo squadra del Rothoblaas Volano è stata riscontrata una positività alla quale si affiancano alcune atlete con sintomi sospetti.

Inevitabile la richiesta di rinvio del match, che stasera avrebbe opposto le lagarine al fanalino di coda Bedizzole, una dilazione che va ad aggiungersi a quella del derby con l’Argentario dell’8 gennaio scorso, il cui recupero è fissato per mercoledì 23 marzo. Inevitabile che anche questa sfida dovrà essere giocata in un turno infrasettimanale.

Si tratta di una complicazione nel cammino della squadra di Luca Parlatini, ma anche di una buona notizia, perché dà più tempo alle biancorosse per recuperare Katerina Pucnik ed Elena Pierobon, che sono ancora indisponibili rispettivamente per problemi ad un ginocchio e alla schiena.