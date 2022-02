L'UniTrento arriva a 7, Argentario e Lagaris a picco

L’UniTrento sa solo vincere, l’Argentario e il Lagaris non sanno più come si fa. Il secondo turno di gare dopo il rientro in campo vede protagonisti in positivo gli universitari, mentre Miners e Lagaris non riescono a uscire dal trend negativo che li vede sconfitti da troppi turni. In particolare gli argentonero ormai non vincono da 5 partite, dal 3-0 inflitto proprio al Lagaris. Con la sconfitta patita a Grassobbio il vantaggio dalla zona retrocessione si è ridotto a un solo punticino. Il calendario non è clemente nelle prossime giornate e i Miners dovranno fare gli straordinari nel finale se non vorranno salutare la Serie B dopo un solo anno. Non poteva fare molto il Lagaris incerottato al cospetto della capolista Gabbiano Mantova.

Unitrento. La nota positiva del weekend pallavolistico proviene dall'UniTrento. Grazie al successo al fotofinish contro il Caselle, gli amaranto centrano la settima vittoria in fila. La terza consecutiva in trasferta. Dopo aver superato Cazzago e Crema nelle precedenti settimane, sabato sera la formazione allenata da Francesco Conci ha espugnato il campo di Caselle imponendosi per 2-3. Un successo che rafforza il terzo posto in classifica della squadra di Conci, capace di vincere il braccio di ferro in casa della formazione che la inseguiva a stretta distanza. risolti i problemi al servizio e a rete nelle fasi iniziali, gli amaranto sono stati bravi a non perdersi d’animo ogni volta che gli scaligeri sono riusciti a riagguantarli nel computo dei parziali e ad assicurarsi un tie break senza storia, condotto dall’inizio alla fine.

Argentario. Se l’UniTrento corre, l’Argentario cammina a stento. Per gli argentonero arriva una nuova battuta d’arresto contro il Grassobbio che fino a sabato pomeriggio aveva gli stessi punti in classifica dei cognolotti. Ancora una volta si è assistiti a una partita caratterizzata da un numero di errori esagerato. Cosa che ha vanificato le buone prove in ricezione e difesa. Troppe sono state le difficoltà in ricostruzione e in attacco. In particolare Bernardis e compagnia in queste ultime uscite pare abbiano smarrito la determinazione e la grinta mostrata tra novembre e dicembre. Serve un’inversione di tendenza. Le possibilità non mancano.

Lagaris. Come da pronostico esce sconfitto il Lagaris dalla sfida improba contro il Gabbiano Mantova che guida il torneo. Ancora con diversi giocatori ai box i neroverdi non hanno potuto fare molto di fronte a una squadra costruita per la promozione. Lo 0-3 finale è stata la logica conseguenza del divario tra le due squadre.