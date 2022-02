Sabato scontri ad alta quota per Marzola e C9 Arco Riva

Per continuare a vincere Marzola e C9 sabato sono chiamate a due partite di grande intensità. Le poere si trasferiscono sul campo del Medole, le gardesane ospitano il Belladelli Verona. A riposo il Lagaris. Gli otto punti che separano il Marzola dal Medole non devono far supporre a una partita dall’esito scontato. Le mantovane si trovano in quinta posizione ma nel loro palazzetto hanno messo già in difficoltà il Piadena. All’andata, a Gabbiolo, finì 3-0 per le padrone di casa con un terzo set più che combattuto terminato 28-26 per Depaoli e compagne. Reduci da sei vittorie consecutive, se vogliono mantenere accese le speranze di agguantare i playoff non possono perdere punti. Là davanti corrono e per di più Piadena e Peschiera hanno impegni facili (Promoball e Vidata) che non sbaglieranno a scanso di improbabili serate storte. Dovrà dare fondo a tutte le energie il C9 per conquistare punti pesantissimi in chiave salvezza. Le ragazze di Crema vanno a punti da 3 giornate in fila e aggiungerne una ulteriore contro il Belladelli di Verona non dispiacerebbe affatto. Le scaligere, però, occupano il quarto posto della graduatoria e sin qua hanno perso soltanto con le migliori (Marzola, Medole e Peschiera). Se vogliono riscattare il 3 a 0 dell’andata e un 25-9 nel terzo set che ancora grida vendetta, le biancoblù devono per prima cosa limitare lo strapotere fisico di Chiara Fedrizzi e poi ricostruire al meglio ogni pallone.

Marzola - Tutte ai blocchi di partenza le poere. Il sestetto base capace di raccogliere sei vittorie di fila non cambierà: Bogatec (O), Depaoli (S), Malesardi (S), Brugnara (C), Gorgoglione (C), Tuller (P), Cagol (L).

C9 - Anche in casa C9 non ci sono assenze e tutto fa pensare che coach Crema riproporrà la formazione che ha fatto bene nelle ultime due uscite: Enei (O), I.Calza (S), Fontanari (S), A.Calza (C), Miori (C), Righi (P), Velloli (L).