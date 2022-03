UniTrento a forza otto, l'Argentario risorge

L’UniTrento fa suo il derby col Bolghera, l’Argentario trova tre punti pesantissimi, il Lagaris ci prova fino alla fine. Il diciottesimo turno di campionato, la quattordicesima partita giocata, conferma una volta di più l’ottimo momento degli universitari. Con quella ai danni del Bolghera le vittorie di fila sono diventate otto. La zona playoff ora è distante soltanto tre punti. Successo importantissimo anche per i Miners che tornano a sorridere dopo un periodo nero fatto di cinque sconfitte con un solo punto. I tre punti ottenuti contro il Caselle, consentono ai ragazzi di Taborda di raggiungere i cugini in maglia arancio e mantenersi sopra la linea di galleggiamento. Prova generosa del Lagaris. I neroverdi, in emergenza da qualche settimana, hanno dato tutto ma alla fine l’ha spuntata il Crema.

Lagaris. Un avvio, quello di Frizzera e compagni, che ha sorpreso i lombardi, forse giunti a Rovereto convinti di avere vita facile. Il 25-11 del primo set ha testimoniato la vitalità del Lagaris, che si è giocato anche il secondo parziale perso 23-25, non senza un tentativo di rimonta fallito nel finale. Il terzo set ha visto prevalere Crema, nel quarto i padroni di casa sono rimasti in partita fino al 17-18, poi gli ospiti hanno accelerato e chiuso l’incontro. Al di là del risultato sono tante le buone cose evidenziate dai lagarini. La gara di domenica contro l’Argentario sarà interessante.

Miners. Anche perché i cognolotti paiono essersi sbloccati dopo la crisi che li ha attanagliati nelle ultime uscite. Perso il primo set nettamente, in quello successivo ha rimesso in parità il punteggio. Sul 20-15 del terzo parziale sembrava fatta ma il break di 1-7 degli ospiti ha rimesso tutto in discussione. Le parole di Taborda nel time out hanno sortito l’effetto sperato e da quel momento l’Argentario non ha sbagliato nulla fino la 25-23. Lotta senza esclusione di colpi nel finale del quarto set. I padroni di casa hanno sprecato 2 match point, annullato cinque palle set ai veneti e sul 29-30 due punti di Weiss e il muro di Bernardis hanno fatto la differenza.

UniTrento. Una partita nel segno di Raul Parolari. Lo schiacciatore dell’UniTrento è stato assoluto protagonista con 32 punti e il 63% in attacco. Numeri che spiegano come mai, perso il primo set 21-25, gli universitari hanno rivoltato la partita. L’ottima difesa, ha consentito a Simoni e Andrea Polacco di fare la differenza nel secondo, e a Parolari di scatenarsi nel terzo. Lo schiacciatore ha firmato quattro degli ultimi 5 punti che hanno consentito all’UniTrento di portarsi in vantaggio 2 a 1. L’andamento è stato simile nel terzo. Parolari è ha messo a terra qualsiasi pallone arrivasse dalle sue parti e per gli amaranto è arrivata l’ottava vittoria. I Canottieri Ongina sono a una vittoria di distanza.