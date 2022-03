Il Marzola fa sette, poche possibilità per Lagaris e C9

Il Marzola vince facile col Suzzara, il Lagaris lotta ma esce sconfitto contro il Belladelli Verona, troppo Peschiera per le giovani del C9. Il fine settimana appena trascorso non ha mutato i pronostici della vigilia, che sono stati tutti confermati sul campo. A partire dalla vittoria delle rosablù, la settima consecutiva. In casa contro il Polriva Suzzara, pur senza brillare il Marzola ha svolto a dovere il proprio compito e ha terminato l’incontro in tre set. Guidate da Depaoli e Brugnara, le poere hanno avuto la meglio sulle mantovane nonostante un numero di errori un po' troppo elevato. Forse la pausa ha tolto un po' di ritmo nelle gambe, ma quel che conta è che sono arrivati i tre punti, utili per difendere la terza posizione. Peccato che davanti le prime due non mollino di un centimetro.

Tre punti sarebbero serviti anche a Lagaris e C9, entrambe al tappeto. Troppo forti, però, le rispettive avversarie. Se le neroverdi hanno tenuto testa al Belladelli per un set e mezzo, le biancoblù poco o nulla hanno potuto contro una squadra attrezzata per il salto di categoria.

Marzola. A Gabbiolo il primo set rimane equilibrato fino al 15 pari, poi il servizio vincente di Bogatec dà la carica alle padrone di casa, che si portano sul 21-17. Il Suzzara rientra sul 22-21, ma nel finale sbaglia troppo e Brugnara ne approfitta per mettere a terra il 25-23. L’ace di Pedrotti e due punti di Gorgoglione fruttano in avvio di secondo set il 6-0. Il Marzola è finalmente in palla, sbaglia pochissimo e in men che non si dica il tabellone segna 16-5, 22-13 e 25-15 sull’ace conclusivo di Tormen. Il terzo set inizia male, con le ospiti avanti 0-4, ma dai nove metri il Marzola risolve le cose e pareggia immediatamente sul 7-7. Si procede punto a punto e con qualche erroraccio da ambo le parti. La frazione si decide sul punteggio di 20-20: due attacchi di Depaoli e il seguente muro di Brugnara danno alle rosablù vantaggio e fiducia per chiudere il discorso e portarsi a casa tre punti.

C9 Arco Riva. Per Righi e compagne un inizio sprint (2-8) poi le venete hanno preso il largo lasciando pochissimo spazio alle gardesane e dopo un’ora l’incontro era già terminato: 25-16, 25-13 e 25-13 i tre parziali che spiegano in maniera perentoria la differenza tra le due squadre in campo.

Lagaris. Nel primo set le gialloverdi hanno giocato ad armi pari, limitando con la difesa gli attacchi delle padrone di casa. Le scaligere hanno iniziato a forzare e sbagliare, ma nel finale sono riuscite a mettere il muso avanti e a vincere per 27-25. Il vantaggio ha sbloccato psicologicamente il Belladelli, che nel periodo seguente ha iniziato a logorare la difesa neroverde e dalla seconda metà ha dominato la scena. Va segnalato un errore del segnapunti a metà del secondo parziale, che potrebbe portare all'annullamento dell’incontro. Per le lagarine buona prova di Godoy al centro, ma il trio di palla alta ha faticato davvero troppo. Ulteriore brutta notizia, il fatto che Promoball ha strappato un punto al Medole e ora le lunghezze da recuperare per conquistare la salvezza diventano sei.