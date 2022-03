Il Lagaris stende l'Argentario, un punto per l'UniTrento

Un Lagaris che non ti aspetti, contro un Argentario che non ti aspetti, vince il derby alle fucine in tre set e porta a casa i primi punti stagionali. L’UniTrento frena la sua corsa dopo otto successi consecutivi. La notizia dell’ultimo turno della Serie B maschile è il risultato del derby andato in scena a Rovereto. A sorprendere non è tanto la prestazione, perché il Lagaris da inizio 2022 ha evidenziato diversi progressi. A fare sensazione è il come sia arrivata. Un tre a zero ai danni di un argentario irriconoscibile per gioco e atteggiamento, tutto il contrario di quanto va dicendo coach Taborda. Mastica amaro anche l'UniTrento per aver sprecato un vantaggio nel secondo set e ora si ritrova a 5 punti dai playoff.

Nel Lagaris ottima prestazione dei tre attaccanti, tutti in doppia cifra. Merito anche della buona distribuzione del regista Antoniazzi e, in chiave negativa, del muro ospite spesso impalpabile. Il sistema muro difesa degli argentonero non ha funzionato e la giornata no di De Giorgio a rete ha complicato ulteriormente le cose. I roveretani partono bene, il muro di Deganello vale l’8-4 il punto di Antoniazzi il 18-12. Nel finale De Giorgio prova a rimettere in corsa i suoi ma è troppo tardi. Meglio gli ospiti all’inizio del secondo parziale, e un attacco di Bernardis dà il primo vantaggio ai suoi sul 4-6. Il set dei Miners finisce qua. Il Lagaris passeggia sul muro altrui e piazza un break di 15-1 che li porta sul 19-7 e manda in archivio anche questa frazione. L’ace di Bandera in avvio del terzo periodo dà l’illusione ai cognolotti di poter quantomeno riaprire la partita. Le cose in difesa vanno un po’ meglio e i servizi di Mazzola consentono all’Argentario di rimanere a galla fino al 13 pari. Poi, però, è la difesa di casa a salire in cattedra e permettere a Frizzera e Montermini di avere palloni che chiedono soltanto di essere messi a terra. Sono dell’opposto gli ultimi tre punti che danno il via alla festa del Lagaris. Il successo non cambia una virgola la posizione dei roveretani: parlare di salvezza con 7 partite a disposizione e 14 punti da recuperare è utopia, ma può dare il là a un finale di stagione molto più divertente. Al contrario la sconfitta pesa molto in casa Miners, che ora assieme al Bolghera si trova a un solo punticino dalla zona retrocessione.

UniTrento. Frena anche l’UniTrento, sconfitta al quinto set dal Valtrompia. Due volte in vantaggio gli universitari si sono visti recuperare due volte e nel tie break non c’è stata storia. Il rammarico più grande è per il secondo parziale. In vantaggio 16-18, Coser e compagni hanno accusato un momento no, lasciando rimontare e vincere i lombardi. Si tratta comunque di un buon punto che le consente di mantenere il terzo posto. Il rovescio della medaglia è che i playoff ora sono un po’ più distanti. I canottieri Ongina, secondi in graduatoria, col successo su Crema hanno spinto i trentini indietro di 5 lunghezze.