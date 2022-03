Ostacolo Ongina per i Miners, il Lagaris ci riprova a Sanbapolis

Sfida tutta da gustare quella di sabato tra UniTrento e Lagaris, due squadre in forma che chiedono qualcosa di più dal loro campionato. L’Argentario ospita i Canottieri Ongina per una prova di carattere.

All’andata, alle Fucine, tra universitari e roveretani finì 3-0 per il sestetto in maglia amaranto, bravo ad accelerare nelle fasi chiave di ogni set e a sfruttare qualche errore di troppo dei neroverdi. Sabato (ore 20, palestra di Sanbapolis) le cose potrebbero cambiare e si potrebbe assistere a una sfida più equilibrata: l’UniTrento va punti da otto partite consecutive, i roveretani sono in costante miglioramento e sabato scorso hanno ottenuto il primo hurrà stagionale contro l'Argentario. Se l’UniTrento ha bisogno dei 3 punti per continuare a mantenere vive le speranze di playoff, il Lagaris vuole prenderci gusto dopo aver assaporato per la prima volta la vittoria. Dovrà scaricare in campo tutta la propria frustrazione, invece, l’Argentario (inizio ore 21 a Cognola) se vorrà dimenticare la pessima giornata vissuta, per l'appunto, domenica scorsa alle Fucine. L’avversario, però, non è dei migliori: il Canottieri Ongina è al secondo posto della graduatoria e ha perso soltanto due delle quindici partite disputate. Ai minatori servirà tutta la determinazione e la lucidità necessaria per fornire una prova di carattere per dimostrare che quella contro il Lagaris è stata soltanto una giornata storta. Un punto sarebbe cosa molto gradita.

UniTrento - La Trentino Volley recupera anche Mentasti e tutti gli effettivi sono quindi a disposizione. Non si esclude qualche cambio, anche se la formazione non si dovrebbe discostare molto da quella tipo con Brignach in diagonale a Depalma, Bonizzato e Parolari in banda, Coser e Simoni al centro, Ceolin libero.

Lagaris - Dopo la roboante vittoria di domenica c’è entusiasmo in casa Lagaris e tutto propende per la conferma del sestetto che ha sconfitto i Miners con Antoniazzi al palleggio e Montermini opposto, Frizzera e Lorenzi schiacciatori, Calcinardi e Deganello al centro e Ferrari libero.

Miners - Per dimostrare di essere ancora vivi i minatori sono chiamati a una riscossa contro i Canottieri Ongina. Ballottaggio per una maglia al centro tra Ravanelli e Faifer, per il resto confermati gli altri: De Giorgio in posto 2 e Bernardis in regia, Bandera e Ravanelli (o Faifer) al centro, Weiss e Mazzola in banda, Raffaelli libero.