Doppio ko senza punti per C9 Arco Riva e Lagaris

Due partite, zero punti e qualche rimpianto per C9 Arco Riva e Policura Lagaris. Entrambe sono uscite sconfitte e senza incamerare punti dal fine settimana. Una sconfitta che brucia in particolare per le gardesane, chiamate a un riscatto dopo la sconfitta col Lagaris, che hanno invece dimostrato di non aver ancora assorbito il ko. E sabato si replica.

La sfida casalinga contro il Medole non era delle più semplici, ma ottenere uno o due punti non era impensabile. Le mantovane non erano distanti in classifica e in questo 2022 non avevano particolarmente brillato. Al contrario il C9, derby contro il Lagaris escluso, pareva in crescendo. La giornata negativa in attacco e qualche problema in ricezione hanno finito per penalizzare Enei e compagne, che ora si ritrovano il fiato del Gussago sul collo. Le bresciane hanno sconfitto il Suzzara e sono salite a 17 punti, una lunghezza in meno del C9 e sei in più delle roveretane. Sabato a Rovereto sarà ancora derby tra Lagaris e C9, una partita che diventa fondamentale per entrambe le compagini. Una grossa mano potrebbe darla il Marzola, se al rientro in campo dopo la pausa riuscisse a sconfiggere in meno di 5 set lo stesso Promoball.

C9 Arco Riva. L’avvio delle gardesane è negativo. Sotto 0-4 e incapaci di mettere il pallone a terra, sul 4-12 Crema ha già esaurito i time out. L’attacco spuntato delle trentine è pane per i denti delle ospiti, che in poco tempo si trovano sul 5-19 e il primo set in tasca. Molto meglio il C9 in avvio del secondo parziale, quando su servizio di Righi trova con il muro il break per portarsi sul 7-2, ma è un fuoco di paglia. Sul 12-8 le padrone di casa vanno in difficoltà in ricezione e il Medole segna il parziale di 0-6 che lo porta avanti nel punteggio. Si procede punto a punto, ma sul 19 pari le ospiti ne trovano tre di fila e creano un vantaggio che riescono a difendere fino al termine. Ancora problemi in ricezione per le gardesane nel terzo set, che vede le ospiti avanti 8-12. Due punti di Enei e un paio di incertezze riportano il C9 a meno uno sul 14-15. Il sestetto di casa non riesce mai a raggiungere quello mantovano, che nel finale allunga quanto basta per portarsi a casa set e incontro.

Lagaris. Poche chances e qualche sprazzo positivo per le ragazze di Abaza in un incontro del tutto sbilanciato. In casa del Peschiera capolista l’equilibrio dura poco, fino al 3-3, poi le locali piazzano due fiammate che le portano 8-3 e 13-5 in un amen. Un paio di punti di marca roveretana e le veronesi riprendono a martellare. In poco tempo il punteggio dice 19-9 e 25-11. Più reattive le neroverdi al ritorno in campo, brave a contendere ogni pallone alle avversarie e riuscire addirittura ad andare in vantaggio sull’8-9, grazie a una giocata di Paoli. Il Peschiera non ci sta e con una nuova fiammata si porta prima sul 16-10, poi sul 20-12, mandando in archivio anche il secondo set sul 25-16. Nel terzo le venete partono decise a chiudere la gara e si portano subito sul 7-0. Il tentativo di rimonta del Lagaris si ferma sul 7-5, perché poi il Peschiera si dimostra di altra categoria e prende il volo. In pochi istanti si passa sul 12-6, quindi sul 19-9 e l’incontro termina sul 25-11 per le locali.