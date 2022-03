L'UniTrento allo sprint, l'Argentario a fondo

L’UniTrento vince in volata, l’Argentario cade pesantemente. Il ventunesimo turno della Serie B vede gli universitari vincere a Grassobbio e mantenere la terza posizione. In coda l’Argentario perde lo scontro diretto contro il Cavaion Veronese e si complica la vita.

Il successo dell’UniTrento, il secondo consecutivo, il decimo nelle ultime 11 gare, consente di non allontanarsi troppo dai Canottieri Ongina in seconda posizione, distanti sei lunghezze, mentre sono otto i punti di vantaggio degli universitari sul Valtrompia, quarto. In una situazione di evidente difficoltà gli amaranto hanno raccolto due sudatissimi ma meritati punti sul campo della sesta della classe al termine di quasi due ore di battaglia. Cade ancora una volta l’Argentario. Questa volta però la sconfitta fa più male in quanto arrivata contro una diretta concorrente per la salvezza. Entrambe le squadre erano a 17 punti e un successo avrebbe fatto molto bene alla truppa di Taborda. Non tutto è perduto. Alla fine del torneo mancano 5 partite e la lotta per non retrocedere coinvolge cinque squadre racchiuse in 3 punti. Guidano il gruppo Bolghera e Cavaion Veronese con 20 punti, seguono Crema (19), Cazzago (18) e appunto i Miners a 17.

UniTrento. Vittoria in rimonta, per l’UniTrento in campo senza tre elementi importanti. Alle assenze annunciate di Parolari e Dell’Osso convocati con la prima squadra a Cisterna di Latina, all’ultimo momento si è aggiunta anche quella del palleggiatore Depalma. Senza il suo regista e il suo miglior realizzatore, la formazione allenata da Francesco Conci ha dovuto improvvisare re dinamiche di gioco differenti. Il gioco si è concentrato al centro della rete, con il quale gli universitari hanno rintuzzato due volte il tentativo di rimonta dei bergamaschi. Fra i singoli, davvero brillante la prestazione del centrale Simoni (21 punti) così come l’intero fronte d’attacco, ben diretto in regia da capitan Pizzini.

Argentario. Primo set molto equilibrato e, anche se Cavaion Veronese è sempre in vantaggio, gli argentonero paiono sempre in partita. Il parziale si decide sul 22-21 complici due errori dei cognolotti che danno 3 set point ai veronesi i quali chiudono immediatamente. Identico lo svolgimento del secondo periodo. Sul 19-19 Cavaion trova tre punti in fila e nel finale viene agevolato da un fallo degli ospiti per portarsi sul 2-0. Nel terzo set i minatori son opiù decisi e si portano sul 9-13. I veronesi recuperano e pareggiano sul 18 pari. Sul 25-25 l’attacco di Weiss e il muro di Calliari consegnano la frazione all’Argentario e riaprono la partita. Ancora una volta però, a Bandera e compagni sono fatali gli ultimi punti. Due errori di De Giorgio sul 18 pari lanciano lo sprint per i padroni di casa che chiudono 25-21.