Questa sera la prima sfida fra Volano e Argentario

Dopo mesi di attesa giunge anche per Rothoblaas Volano e Trentino Energie Argentario il momento di archiviare il girone di andata di questa spezzettata stagione. Le due squadre trentine recupereranno infatti questa sera in casa delle lagarine lo scontro diretto originariamente in programma l’8 gennaio, per poi replicare la sfida sabato prossimo al PalaBocchi.

Si tratta di una partita dalla quale entrambe si attendono molto. La squadra di Luca Parlatini è infatti a secco di punti dal 12 febbraio, quando superò per 3-2 il Crema, mentre quella di Maurizio Moretti è piombata all’ultimo posto in classifica dopo la sconfitta di Bedizzole e non vince dal 18 dicembre. Il Volano ha bisogno dei tre punti per allontanarsi quanto prima dalla zona retrocessione, l’Argentario per riprendersi almeno il penultimo posto e per dare segnali di vitalità dopo un periodo dir poco negativo. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con alcun assenze, le ospiti dovranno rinunciare al libero Gaia Riedmüller, che sarà sostituita nuovamente da Sofia Battistoni, fra le padrone di casa sono in forse Emma Galbero e Katerina Pucnik.

Arbitreranno la gara, al via alle ore 20.30, che potrà essere seguita in diretta streaming sul canale Youtube del Volano, Marco Pernpruner di Verona e Christian Fossi di Trento.