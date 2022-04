Vittoria in 4 set: Volano ritrova punti e morale

Vittoria e tranquillità. Volano ha la meglio di Gorle in 4 set e ottiene i tre punti che gli servivano per affrontare con la giusta sicurezza nei propri mezzi le quattro partite che lo separano dalla fine della stagione.

Soprattutto allunga a sei punti la distanza dalla zona retrocessione, virtualmente nove se si tiene conto della più che probabile vittoria nel recupero contro Bedizzole già certo di scendere Serie B2. Era vitale per le biancorosse tornare a vincere e recuperare la giusta consapevolezza: quattro sconfitte nelle ultime 5 giornate avevano addensato qualche nuvola grigia sulle lagarine che ieri si sono riscattate e soprattutto fornito una grande prova di squadra. Il rientro di Pucnik dal primo pallone ha influito positivamente su tutta la squadra che ha disputato una grande partita a rete (13 muri di cui 6 da parte di capitan De Val), ma ha trovato ottime cose in difesa e dal trio di palla alta: Pucnik ha chiuso con 15 punti, Bellini con 16 (di cui 4 servizi vincenti) e Petruzziello 20 (top scorer della serata). Ora la salvezza matematica potrebbe arrivare già sabato prossimo a Busnago.

La cronaca

Per la sfida con Gorle, Andrea Parlatini recupera completamente Katerina Pucnik, ma non Galbero che rimarrà in panchina per tutto l’incontro, mentre dall’altra parte va annotata l’assenza di peso della centrale Elisa Manzano. Pure lei come Galbero ha trascorso seduta in panchina tutta la partita. Il primo set rimane in parità fino sul 13-13 poi due muri di de val e una schiacciata di Petruzziello danno il primo scossone alla partita. Gorle recupera sino al 17-16, ma poi si scatena Petruzziello che un attacco e 2 ace apre e chiude il parziale di 5-0 che vale il 22-16 e chiude virtualmente la frazione. Al rientro in campo l’inerzia non cambia e le biancorosse sul 5-6 accelerano e risolvendo diverse situazioni di palle vaganti a rete generate dai servizi di Pucnik e Tresoldi si portano sul + 5 (12-7). Il vantaggio rimane immutato e sul 18-13 accade l’impensabile. Le lagarine accusano un blackout incredibile che genera un parziale incredibile (1-12) per le ospiti che pareggiano il conto dei set. Il cambio campo non sembra scuotere Volano, le ospiti più volte vengono riprese dopo i tentativi di fuga e la partita rimane a lungo in parità (8-8 e 17-17). Gorle trova quello che sembra lo spunto buono per il 20-22 ma nel suo momenti migliore escono le padrone di casa che trovano la forza per riportarsi in vantaggio e chiudere il set a favore con due muri in fila di De Val (25-22). Partono forte le nel quarto parziale (1-5 e 5-9) ma Volano reagisce, pareggia sul 10-10 e si porta in vantaggio con il servizio vincente di Pucnink. Si procede in parità fino al 14-14 poi Bellini e Petruzziello spingono le locali sul 19-14, due ace consecutivi di Bellini per il 22-15 fanno calare il sipario sull’incontro.