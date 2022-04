Il C9 decimato trova un punto, il Lagaris sconfitto con onore

Due partite, un punto e pochi rimpianti. C9 Arco Riva e Lagaris escono sconfitte ma entrambe hanno fatto tutto quello che hanno potuto per ottenere il massimo da due situazioni difficili per diversi motivi. Si giocherà giovedì 21 Belladelli-Marzola.

Le gardesane senza le gemelle Asia e Ilenia Calza e Asia Benamati (classe 2007) in posto 4 ha strappato un punto contro il Davis 2C. Tantissima roba se si conta la situazione d’emergenza in cui hanno giocato le ragazze guidate da Crema. Escono, come da copione, senza punti le roveretane. Contro il più quotato Piadena non si poteva sperare in un esito diverso dallo 0-3, ma le neroverdi si sono fatte apprezzare per l’atteggiamento tenuto per tutta la durata dell’incontro, anche se hanno gettato qualche ghiotta occasione fornita loro dalle cremonesi che avrebbero potuto anche cambiare il risultato finale. La classifica non condanna ancora il Lagaris che per salvarsi dovrà vincere tutte le partite a sua disposizione compreso il derby contro il C9 e sperare in (almeno) un passo falso del Gussago. Relativamente più tranquilla la situazione del C9 che ha 8 punti sulla zona rossa ma deve ancora osservare il turno di riposo. Non è sceso in campo, come annunciato il Marzola che recupererà il match esterno contro il Belladelli giovedì 21.

C9 Arco Riva. In una situazione molto complicata, senza le gemelle Calza, con la giovanissima Benamati al lato e Fontanari spostata al centro, il punto conquistato in casa contro il Davis 2C a prima vista sembra oro colato. Invece non è proprio così perché le gardesane hanno dominato il primo set (25-17) e vinto il secondo 25-23 dopo una gran rimonta da 9-16. Il terzo set è stato molto equilibrato, Fontanari (best scorer delle sue con 20 punti) non ha sofferto troppo il cambio di ruolo, ben supportata da Enei e Miori, ma nel finale il Davis è riuscita a trovare lo strappo giusto per accorciare le distanze. Il sestetto mantovano poco alla volta ha iniziato a credere nel recupero e il quarto set sempre in equilibrio lo testimonia. Decisivi gli ultimi punti, con le padrone di casa che sprecano due match point e le ospiti che trovano lo spunto per il 28-30 e allungare la sfida al tie break. L’inerzia dell’incontro è cambiata e nel quinto set non c’è proprio gara. Il Davis chiude in 15 minuti e si porta a casa due punti insperari, al C9 ne rimane uno. Tutto sommato non è da buttare.

Lagaris. Zero punti ma tante cose buone per il Lagaris sconfitto in casa dalla corazzata Piadena. In primis la solita costanza di Giulia Malesardi, sabato top scorer dell’incontro con 13 punti a referto, poi un atteggiamento molto paziente in attacco contro una squadra che ha fatto della difesa il suo punto forte. Infine, nel terzo set non è affondata come ci si sarebbe potuto aspettare dopo aver perso i primi due set. La tenuta mentale è stata uno dei punti deboli del Lagaris in questo campionato e chissà che con la partita di sabato non si sia invertita la tendenza. Piadena inizia alla grande 8-14 ma commette diversi errori per eccesso di sicurezza e consente al Lagaris di rientrare 13-14. Al nuovo allungo delle ospiti segue la rimonta 16-18 che non si concretizza e sul 16-20 Piadena non sbaglia più. Il copione si ripete uguale nel set seguente: le lombarde sono molto ordinate ma concedono diverse rigiocate alle lagarine cui manca sempre qualcosa per girare il set a loro favore. Sul 10-15 un paio di errori delle ospiti concedono al Lagaris di rientrare (15-15) e tenersi in partita. Addirittura il muro di Malesardi vale il 23-22. L’illusione del pareggio dura poco perché Piadena accelera e si porta sul 2-0. Il terzo set vede ancora una volta le ospiti avanti e le neroverdi a inseguire. Ancora una volta i due tentativi di rimonta non si concretizzano (4-6 e 11-12) e lanciano il Piadena verso lo 0-3 e i tre punti.