Bertini vicino a Perugia, si allontana l'ipotesi di fusione

La notizia dell’interruzione del rapporto di collaborazione fra la Bartoccini Perugia e l’allenatore Luca Cristofani, ufficializzata ieri, potrebbe fare da preludio a quella dell’approdo nel club umbro di Matteo Bertini. Se le cose dovessero andare così si tratterebbe di un segnale decisamente negativo per quanto concerne le possibilità di vedere assorbita la Trentino Rosa all’interno della Trentino Volley, dato che la figura del tecnico marchigiano era considerata una pedina chiave nella gestione della nuova struttura organizzativa.

Probabilmente da una parte Bertini ha preferito proseguire la carriera di tecnico, ambito nel quale si è costruito negli anni una solida reputazione, carriera che avrebbe dovuto troncare se avesse scelto di dedicarsi alla gestione della nuova compagine femminile trentina. Dall’altra Trentino Volley si mostra sempre più restia a compiere un passo nel quale vede solo nuove problematiche da affrontare e risolvere, ancor più dopo aver conquistato una finale di Champions League che crea sempre maggiori aspettative intorno alla squadra di Lorenzetti, sulla quale dovranno per forza di cose convergere nuove risorse per rafforzarla e per blindare i campioni che annovera.

Non siamo quindi alla fumata nera, per quando concerne questo chiacchierato matrimonio fra le due più importanti società pallavolistiche trentine, così come prima non vi era stata alcuna fumata bianca, ma di certo le possibilità che questa operazione vada in porto negli ultimi giorni sono diminuite. Non servirà molto tempo, comunque, per capire come finirà questa telenovela primaverile, perché se ciò che rimane della Trentino Rosa decide di affrontare il campionato di serie A2, nelle prossime settimane si dovrà procedere con particolare celerità a creare il nuovo organigramma dirigenziale, il nuovo staff tecnico e la nuova squadra.