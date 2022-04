Michela Rucli e Marco Gaspari dopo l'ultima della Delta Despar

Archiviamo la seconda stagione della Trentino Rosa in serie A1 con le interviste raccolte al termine dell'ultima partita ufficiale giocata dalle gialloblù, quella casalinga contro il Vero Monza, persa 3-0 e costata la permanenza nella massima serie. L'abbiamo fatta commentare alla centrale Michela Rucli e al tecnico del team brianzolo Marco Gaspari. Le due interviste sono state realizzate anche per la trasmissione "Rttr Volley" gestita in sinergia con la nostra testata.