Pasquetta adrenalinica alla Blm Group Arena, c'è la Lube

Si gioca nella serata di domani (lunedì) alla BLM Group Arena di Trento gara 2 di Semifinale Play Off Scudetto Credem Banca 2022. L’Itas Trentino attenderà la visita della Cucine Lube Civitanova, avanti 1-0 nella serie che si articola al meglio delle cinque partite. Fischio d’inizio previsto per le ore 18: diretta Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

Dopo la splendida vittoria di gara 1, la formazione gialloblù proverà a conservare il fattore campo, in modo da portarsi sul doppio vantaggio e guardare alla seconda parte della serie con maggiori possibilità di passare il turno. “Il 3-0 ottenuto giovedì a Civitanova ovviamente è stato gratificante; ci è piaciuto molto, ma nasconde il grande equilibrio messo in mostra dalle due squadre nell’arco della partita – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede di presentazione dell’appuntamento - . Dobbiamo ripartire da questa considerazione per essere consapevoli che bastino inevitabilmente pochi palloni per decidere l’esito di ogni singolo incontro. La soddisfazione per aver vinto gara 1 non deve quindi farci perdere di vista la reale difficoltà che comporta affrontare una squadra come la Cucine Lube. Per riuscire a contrastarla adeguatamente dovremo riproporre grande intensità, determinazione e cattiveria agonistica, con la possibilità di essere supportati in questa occasione dal nostro pubblico”.

La formazione trentina lavorerà regolarmente nel weekend pasquale alla BLM Group Arena per prepararsi all’appuntamento, sostenendo una doppia sessione (pesi e palla) nella giornata di sabato ed un allenamento tecnico-tattico nel tardo pomeriggio di domenica. Gara 2 sarà la 48a stagionale per Trentino Volley, la 21a casalinga, dove sino ad ora ha raccolto sedici vittorie. Per la Società di via Trener sarà il match numero 129 della propria storia nei Play Off Scudetto (bilancio di 76 successi e 52 sconfitte), il 49° in semifinale, dove vanta 27 successi e 21 ko.

MICHIELETTO PREMIATO MVP DEI QUARTI

Nell'immediato pre-partita il giovane schiacciatore gialloblù Alessandro Michieletto riceverà il premio di Credem Banca MVP dei Quarti di Finale, grazie alle due nomination di migliore in campo ottenute al termine di Gara 1 del 26 marzo e Gara 3 del 10 aprile contro Piacenza. E' il giocatore più giovane della storia di SuperLega ad aver ottenuto un riconoscimento di questo tipo nei Play Off Scudetto.

GLI AVVERSARI

La Cucine Lube Civitanova salirà per la seconda volta in questa stagione a Trento con l’obiettivo di ottenere la prima vittoria degli ultimi dodici mesi alla BLM Group Arena, dove infatti non vince dal 25 aprile 2021 (gara 4 di semifinale della precedente edizione dei Play Off). Il ko interno di giovedì sera ha invertito il fattore campo e costringerà la squadra di Blengini a dover andare necessariamente alla ricerca di un successo esterno per provare a centrare la sua quinta finale Scudetto consecutiva. I marchigiani devono valutare le condizioni di Osmany Juantorena, rimasto in panchina per tutta gara 1 a causa di un fastidio alla spalla, per capire se recupereranno il loro capitano o se dovranno proporre lo schieramento che prevede l’utilizzo di Yant al suo posto. I biancorossi si presentano a Trento forti di un ruolino di marcia esterno importante; in quattro delle ultime cinque partite giocate in trasferta fra regular season e Play Off Scudetto hanno infatti ottenuto la vittoria.

GLI ARBITRI

La partita sarà diretta da Andrea Puecher, primo fischietto di Rubano (Padova), e Massimo Florian, secondo arbitro di Altivole (Treviso). Per Puecher, in Serie A dal 2003 ed internazionale dal 2013, quindicesima gara stagionale in SuperLega; cinque di queste sono riferite a Trentino Volley (l’ultima il 10 aprile, 3-0 casalingo su Piacenza). Per Florian, di ruolo dal 2007, sedicesima direzione stagionale in SuperLega; quattro di queste riferite a Trentino Volley, l’ultima delle quali lo scorso 3 aprile a Piacenza (sconfitta al tie break).

RADIO, INTERNET E TV

La gara sarà raccontata in cronaca diretta da Radio Dolomiti, media partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in streaming.

Confermata pure la diretta in streaming video sulla piattaforma OTT "Volleyball World Tv"; il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it.

In televisione una sintesi della gara andrà in onda martedì 19 aprile alle ore 21.45, su RTTR - media partner di Trentino Volley.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook, www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).