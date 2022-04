Questa sera gara-3 di semifinale, prima occasione per chiudere

Si gioca questa sera all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche gara 3 di Semifinale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2022. Avanti 2-0 nella serie, l’Itas Trentino si ripresenterà sul campo dei Campioni d’Italia in carica della Cucine Lube per provare a chiudere il conto nel primo di tre match ball a disposizione. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30: diretta Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

«Grazie alla vittoria nel giorno di Pasquetta ci siamo di fatto garantiti l’opportunità di giocare tre partite che possono qualificarci alla Finale ed è giusto che noi le consideriamo alla stregua di uno spareggio: due di queste in trasferta ed una in casa. – ha presentato così l’impegno l’allenatore Angelo Lorenzetti - Siamo convinti che non sia utile sostituire il desiderio di vincere una partita contro una squadra così forte con l’idea di voler chiudere la serie. Vogliamo quindi rimettere in campo lo stesso spirito mostrato nel precedente impegno all’Eurosuole Forum, ben sapendo che, specialmente nei Play Off Scudetto, non ci sono mai verdetti definitivi sino a quando non è caduta l’ultima palla».

Il tecnico trentino potrà contare su tutti gli effettivi della rosa, che questa mattina hanno completato la preparazione all’appuntamento sostenendo una sessione tecnico-tattica alla BLM Group Arena prima di partire di nuovo alla volta di Civitanova Marche. In questa occasione il giovane schiacciatore gialloblù Alessandro Michieletto collezionerà la centesima presenza con la maglia della prima squadra di Trentino Volley; in 99 partite sin qui disputate (2 nel 2018/19, 18 nel 2019/20, 35 nel 2020/21, 44 nel 2021/22), Alessandro ha realizzato 924 punti (1 nel 2018/19, 20 nel 2019/20, 251 nel 2020/21, 662 nel 2021/22) alla media di 9,33 per gara. La prima assoluta fu il 13 febbraio 2019: successo casalingo in tre set su Amriswil in una gara di CEV Cup in cui realizzò anche l’ultimo punto.

GLI AVVERSARI

Senza più possibilità di perdere per non lasciare la corsa alla Scudetto che porta sulle maglie, la Cucine Lube si appresta ad ospitare la seconda sfida della serie all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, con la stretta necessità di fare risultato e continuare ad alimentare le speranze di qualificarsi alla sua quinta Finale consecutiva. A sostenere i marchigiani verosimilmente ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, che aveva già riempito in buona parte le tribune dell’impianto.

I PRECEDENTI

Giovedì si giocherà l’ottantaseiesimo confronto fra le due Società, il sesto stagionale; il bilancio complessivo vede avanti la Lube per 48-38, mentre quello relativo all’annata agonistica in corso è di 3-2 per i gialloblù, con Trento che è stata l’unica fra le due a far saltare il fattore campo, proprio lo scorso 14 aprile. Il successo di giovedì scorso è stato particolarmente significativo, perché rappresenta solo il secondo ottenuto in diciotto precedenti giocati con la Cucine Lube all’Eurosuole Forum; il primo assoluto colto in tre set da quando la Società marchigiana si è trasferita a Civitanova Marche.

LA SERIE

Le semifinali, così come la finale, si giocano al meglio delle cinque partite. Si torna in campo giovedì sera sul 2-0 per l’Itas Trentino dopo il 3-0 imposto il 14 aprile nelle Marche (parziali di 28-26, 25-20, 25-23) ed il 18 aprile alla BLM Group Arena (punteggi di 25-20, 25-21, 25-23). Solo in caso di vittoria della Cucine Lube Civitanova nella sfida di giovedì, le due squadre torneranno alla BLM Group Arena per gara 4, che si giocherà domenica 24 aprile alle ore 18 a Trento. Gara 5, qualora ve ne fosse necessità, è invece prevista per mercoledì 27 aprile alle ore 20.30, di nuovo a Civitanova Marche. Chi supererà il turno troverà in finale la vincente di Perugia-Modena (serie sull’1-1, stasera gara 3 in Umbria).

GLI ARBITRI

La partita sarà diretta dalla coppia composta da Ilaria Vagni (di Perugia) e Rossella Piana (di Carpi - Modena). Per Vagni, in Serie dal 2003 ed internazionale dal 2014, tredicesima gara stagionale in SuperLega; quattro di queste sono riferite a Trentino Volley, fra cui proprio una proprio a Civitanova (2 febbraio, sconfitta al tie break). Per Piana, di ruolo dal 2005, si tratterà invece della dodicesima partita nel campionato 2020/21; tre di queste hanno visto protagonista Trento, l’ultima lo scorso 13 marzo (3-2 casalingo con Milano).

RADIO, INTERNET E TV

La gara sarà raccontata in cronaca diretta da Radio Dolomiti, media partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in streaming.

Confermata pure la diretta in streaming video sulla piattaforma OTT "Volleyball World Tv"; il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it.

In televisione una sintesi della gara andrà in onda venerdì 22 aprile alle ore 16, su RTTR - media partner di Trentino Volley.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook, www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).