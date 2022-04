Al Lagaris non resta che vincere e sperare

Ultime possibilità per il Lagaris. Alle fucine contro il Davis non può e non deve farsi sfuggire i tre punti per continuare a sperare. Il Marzola sicuro del terzo posto scende a Peschiera per divertirsi, passerella per il C9 in casa contro il Suzzara.

I fari della penultima giornata di campionato sono tutti puntati sulla palestra Fucine. Nell’impianto roveretano, sabato alle 18 il Lagaris deve assicurarsi i tre punti per non dire addio alla Serie B2. Sono 4 i punti di distacco dal Gussago, il quale però a meno di improbabili eventi porterà a casa i tre punti sul campo del Vidata Verona. Servono quindi tre punti contro il Davis, formazione del mantovano da qualche giornata ormai certa della permanenza nella categoria e che poco ha da chiedere alla partita contro il Lagaris. Le ragazze di Abaza come si può facilmente intuire hanno invece motivazioni da vendere e l’ultima occasione di vittoria davanti al proprio pubblico. Un successo in 3 o 4 set consentirebbe di mantenere il distacco invariato dalle rivali bresciane e provare il tutto per tutto nell’ultima giornata sapendo che Gussago avrà una sfida impossibile contro il Peschiera capolista. Questo perché se il Lagaris arriverà a fine campionato con meno di 3 punti di svantaggio sul Gussago si giocherà lo spareggio salvezza contro il team lombardo

Del tutto diverso lo stato d’animo delle altre due trentine. Il Marzola, dopo il rocambolesco 1-3 sul Belladelli di ieri chiuso con Sara Dori in banda e Chicca Pedrotti palleggiatrice, va sul campo di Peschiera quasi sicuro del terzo posto con 5 punti di distacco sul Medole. Il sestetto mantovano molto difficilmente riuscirà a fare 6 punti nelle prossime due giornate. Sarà invece una serata di festa alla palestra del Rione Europa di Riva del Garda per salutare le ragazze che sono salve e vorranno chiudere in bellezza il torneo. L’avversario della loro ultima giornata (il C9 osserverà il turno di riposo sabato 30) è il Suzzara le cui speranze di rimanere in Serie B2 sono appese a un filo (sottilissimo) e ai risultati negativi del Gussago.

Lagaris - Nessuna defezione per l’ultima in casa delle roveretane. Starting six: Rizzi (O), Malesardi (S), L.Della Valentina (S), Ruele (C), S.Della Valentina (C), Paoli (P), E.Della Valentina (L).

Marzola - Sempre out Tuller, da valutare le condizioni di Tormen e Vignoli uscita malconcia dalla sfida col Belladelli. Allertate Mazzonelli e Maines. Probabile formazione: Bogatec (O), Depaoli (S), Pedrotti (S), Gorgoglione (C), Brugnara (C), Vignoli (P), Cagol (L).

C9 - Tutte a disposizione le gardesane per l’ultima partita del loro campionato: Enei (O), I.Calza (S), Fontanari (S), Miori (C), A.Calza (C), Righi (P), Belloli (L).