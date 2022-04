Nuovo assalto alla finale, oggi gara-4 contro la Lube

Si gioca oggi pomeriggio alla BLM Group Arena di Trento gara 4 di Semifinale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2022. Per la seconda volta nella serie, l’Itas Trentino sarà di scena fra le mura amiche, andando a caccia della terza vittoria sulla Cucine Lube Civitanova che le garantirebbe la qualificazione alla Finale, essendo avanti 2-1. Diretta RAI Sport +, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

I gialloblù si preparano a vivere l’ultimo confronto casalingo della serie con la possibilità di giocarsi la seconda di tre opportunità per ottenere l’accesso al turno conclusivo del tabellone. Nonostante la sconfitta in tre set in gara 3, l’ambiente guarda con ottimismo all’appuntamento, potendo contare nuovamente sul fattore campo che durante l’intera stagione ha spesso saputo offrire un valore aggiunto.

«È una semifinale Play Off di SuperLega e, già di per sé, è un gran bella cosa; oltretutto, ci si gioca l’accesso alla Finale che è cosa davvero destinata a pochi eletti. – ha sottolineato l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede di presentazione - Desiderare di arrivare all’ultimo atto del campionato pensando di poterlo conquistare facendo poca fatica è il peggiore augurio che possiamo farci. Siamo consapevoli che, come era nella logica dei valori delle due squadre, con gara 3 è iniziato un nuovo corso della serie fra Trento e Civitanova. Vogliamo vivere questo ulteriore step da protagonisti, dando il meglio di noi stessi, giocando con e per il nostro pubblico».

L'Itas Trentino arriva all’appuntamento con tutti i tredici giocatori della rosa a disposizione e terminerà la propria preparazione con gli allenamenti di questo pomeriggio e di domenica mattina alla BLM Group Arena. Sarà la 50a partita stagionale di Trentino Volley, la 941a ufficiale della sua storia, la 131a nei Play Off Scudetto (bilancio 77 vinte e 53 perse), dove dal 2011 in poi ha perso solo sette volte in casa su 43 incontri disputati. In questa occasione la Società di via Trener giocherà il suo 51° match di una Semifinale Play Off Scudetto, dove vanta 28 successi e 22 ko.

GLI AVVERSARI

La Cucine Lube Civitanova salirà per la terza volta in questa stagione a Trento con la necessità di espugnare per la prima volta da un anno a questa parte la BLM Group Arena per continuare a sperare nella qualificazione alla sua quinta Finale Scudetto consecutiva, eventualmente l’ottava assoluta. Solo un successo nell’impianto di via Fersina potrebbe infatti consentire alla formazione di Blengini di continuare a tenere cucito sul petto lo scudetto conquistato a maggio 2021 e riportare quindi la serie all’Eurosuole Forum per la quinta e decisiva sfida.

LA SERIE

Itas Trentino avanti 2-1 nella serie di semifinale che si gioca al meglio delle cinque partite, in virtù del doppio 3-0 ottenuto fra gara 1 del 14 aprile (parziali di 28-26, 25-20, 25-23) nelle Marche e gara 2 del 18 aprile (punteggi di 25-20, 25-21, 25-23) in casa, a cui la Cucine Lube ha replicato solo giovedì sera all’Eurosuole Forum col 3-0 interno (25-16, 25-19, 25-17). Domenica gara 4, che potrebbe essere l’ultima del confronto solo in caso di nuova vittoria della squadra di Lorenzetti; qualora Civitanova facesse suo l’incontro del 24 aprile, sarà necessaria pure gara 5 che si disputerà nuovamente a Civitanova Marche mercoledì 27 aprile alle ore 20.30. Chi passerà il turno troverà in Finale (anche questa serie sarà al meglio delle cinque partite, prenderà il via il 13 aprile) la vincente fra Perugia e Modena, con gli emiliani attualmente avanti 2-1 (domenica gara 4 al PalaPanini).

GLI ARBITRI

La partita sarà diretta da Roberto Boris (primo arbitro di Vigevano - Pavia) e Marco Braico, secondo fischietto di Torino. Per Boris, in Serie A dal 1997 ed internazionale dal 2010, diciassettesima gara stagionale in SuperLega; due di queste sono riferite a Trentino Volley: vittoria casalinga in tre set con Taranto (13 febbraio) e ko per 3-0 a Modena il 21 novembre. Per Braico, di ruolo dal 2003, decima direzione stagionale in SuperLega, nessuna di queste con protagonista l’Itas Trentino, che aveva arbitrato l’ultima volta il 25 ottobre 2020 (sconfitta al tie break a Monza).

TV, RADIO E INTERNET

La sfida sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tv, radio ed internet. Sul piccolo schermo verrà trasmessa da RAI Sport +, canale presente sulla piattaforma digitale terrestre al numero 58 con commento affidato a Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta.

Prevista come sempre la cronaca diretta su Radio Dolomiti, media partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca anche in live streaming.

Confermata pure la diretta in streaming video sulla piattaforma OTT "Volleyball World Tv"; il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it.

In tv una sintesi della gara andrà in onda anche lunedì 25 aprile alle ore 21.45, su RTTR - tv partner di Trentino Volley.