La semifinale dei playoff di serie C femminile, che ha opposto Cercasì Bolghera e Dao Torrefranca, è risultata equilibrata solo nella seconda partita, vinta per 3-2 dalle rossonere al PalaClarina, un successo vanificato dal secco 0-3 rimediato a Mattarello la settimana precedente.

Per commentare la sfida abbiamo affidato il nostro microfono alle due opposte Erica Eliskases e Marika Piffer.