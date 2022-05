La Trentino Rosa vuole ripartire dalla conferma di Chiara Mason

Dopo aver definito il ruolo di direttore sportivo e aver scelto l’allenatore, la nuova Trentino Rosa Volley, come siamo costretti a chiamarla in attesa di capire se la società verrà assorbita dal club maschile di via Trener o meno, va allestendo anche l’organico con il quale affronterà la prossima serie A2, cominciando dal settetto base.

Ribandendo che di ufficiale non c'è ancora nulla, non avendo il club un’identità precisa, vacillante fra la prospettiva di rimanere autonomo e quella di fondersi con la Trentino Volley, che ne rileverebbe il diritto sportivo di serie A2, Duccio Ripasarti e Stefano Saja si stanno muovendo con decisione e hanno già abbozzato la struttura della nuova squadra, che dovrebbe ripartire dall’unica giocatrice confermata dalla stagione da poco conclusa, ovvero la schiacciatrice Chiara Mason.

Nata nel 2000 a Camposampiero, in provincia di Padova, Chiara è reduce da una stagione molto positiva nella massima serie, avendo sfruttato nel migliore dei modi gli spazi che le hanno concesso prima l’improvvisa partenza di Rebecca Piva verso Brescia, in A2, poi le prestazioni sottotono di Yamila Nizetich, alla quale nel finale di stagione ha sottratto via via spazi sempre maggiori fino a partire nello starting seven nell’ultima partita di campionato contro Monza. Per altri motivi aveva fatto parte della formazione iniziale anche l’ultima di andata contro la stessa Monza e a Scandicci, quando Bertini, mancando di due centrali, aveva schierato due posti-4 e due opposte. In tutta la stagione ha realizzato 73 punti, dei quali tre a muro e dieci al servizio, uno dei suoi fondamentali più incisivi.

La sua conferma a Trento porterebbe a tre le stagioni disputate con la maglia gialloblù, dato che oltre alla passata va considerata quella compresa fra il 2018 e il 2019. Nel suo curriculum ci sono anche due campionati di A2 a Soverato (dal 2019 al 2021) e le esperienze formative nei settori giovanili di Bassano e San Donà.

Nel frattempo due atlete della rosa della passata stagione si sono già ufficialmente accasate, si tratta del libero Ilenia Moro, che giocherà con la maglia della neopromossa Pinerolo, e della centrale Michela Rucli, che vestirà il giallorosso della corazzata Roma in serie A2.