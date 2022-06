Livia Tresoldi saluta Volano e plana a Lecco in serie A2

Livia Tresoldi saluta il Volano e sale in serie A2. La centrale milanese del 1998, alta 185 centimetri, è stata infatti ingaggiata dal Lecco Picco, formazione inserita nello stesso girone di B1 delle tre squadre trentine e capace di riconquistare dopo 35 anni la seconda categoria nazionale al primo turno dei playoff, superando le sarde del Palau. Per la numero 7 del Rothoblaas si tratta di una grande occasione, che si è meritata disputando un’ottima stagione, pur in un contesto complicato come quello che ha dovuto affrontare il team di Luca Parlatini in questa stagione, costellata dagli infortuni.

Non è probabilmente un caso che una delle migliori prestazioni stagionali Livia l’abbia offerta proprio nella partita casalinga contro lo stesso Lecco, il 27 novembre, quando, pur perdendo per 3-1, realizzò la bellezza di 20 punti, 14 in attacco e 6 a muro. In totale ne ha messi a segno 192, dei quali 142 in attacco, 36 a muro e 14 al servizio. Nella graduatoria assoluta stilata tenendo in considerazione tutte le giocatrici delle squadre trentine, è quinta assoluta, prima delle centrali, dietro alle compagne Bellini e Petruzziello, a Orlandini e Cusma.

Nella stagione precedente Livia arrivò a Volano a torneo iniziato e poté quindi giocare solo 8 delle 12 partite in programma nel mini-girone, realizzando comunque 82 punti (63 in attacco, 14 a muro e 5 in battuta).

La centrale milanese, che ha già vestito le maglie di Offanengo, Don Colleoni Trescore, Bedizzole, Olginate e New Volley Adda, oltre a quella del Volano, potrebbe quindi presto incrociare le lame con la Trentino Rosa, dato che il Lecco Picco militerà nello stesso campionato della Delta Despar, ma perché ciò accada è necessario che i due club siano inseriti nello stesso girone o si incontrino nella post-season. Lasciano Lecco, per farle posto, le due centrali Ilaria Garzaro e Noemi Marsengo.

Questo il saluto che ha tributato su Instgram al Volano Volley.

La scheda stagionale di Livia Tresoldi