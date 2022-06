Il prossimo weekend il via alla «Raiffeisen Beachcup»

L’estate è alle porte e fervono i preparativi del Raiffeisen Beachcup 2022, il torneo itinerante di beach volley dell’Alto Adige. Durante l’inverno, l’organizzativo tecnico della SSV Bruneck Volleyball, in collaborazione con SV Lana, US La Ila e ASV Tramin, si è rimboccato le maniche ed è pronto a presentare una nuova stagione estiva ricca di tornei.

Il Raiffeisen Beachcup porta cinque tappe in diverse località dell’Alto Adige. Gli appassionati di questo sport potranno partecipare ai tornei che passeranno da Termeno, Valdaora, San Cassiano, Lana e Brunico.

La prima tappa si svolgerà a Termeno l'11 e 12 giugno, ospiti della ASV Tramin. Sabato sarà dedicato alla categoria Uomini e Donne e domenica alle categorie U14 e U16.

La seconda tappa è in programma a Valdaora il 25 e 26 giugno, ospiti della SSV Bruneck Volleyball. Il primo giorno sarà dedicato alla categoria Mixed, mentre il secondo a U13 e U15.

Per la terza tappa non poteva mancare San Cassiano. Il torneo, tutto al femminile, si sposterà in Val Badia il 9 e 10 luglio, ospiti della US La Ila. Sabato scendono in campo le ragazze U16, domenica sarà il turno di U14 e Donne.

La quarta tappa, riconfermata dopo il grande successo dell’anno scorso, sarà ospitata dalla SV Lana il 23 e 24 luglio, sui famosi campi dell’omonima cittadina. Sabato scenderanno in campo Uomini, Donne e U16, mentre domenica U12, U14 e U18.

La finale del torneo, che assegnerà anche il titolo di campione provinciale, sarà come sempre a Brunico, sui sei campi messi a disposizione dalla SSV Bruneck Volleyball. L’appuntamento è per il 13 e 14 agosto. Scenderanno in campo tutte le categorie del torneo, sabato: Uomini, Donne e U16; domenica: U12, U14, U18.

Questo e molto altro aspetta gli appassionati di beach volley quest’estate. Si inizia subito la seconda settimana di giugno, per le modalità di iscrizione visitate il sito www.beachcup.it. Tutti gli atleti, gli sponsor e gli appassionati, possono trovare ulteriori informazioni e novità su facebook.com/beachcup o su Instagram: @raiffeisen_beachcup.