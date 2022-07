Per Milo Piccinini va in archivio un'annata da ricordare

In questa stagione Milo Piccinini ha fatto gli straordinari, muovendosi con agilità fra serie A1 e serie C femminile. Un doppio incarico che gli ha permesso di continuare a lavorare ai massimi livelli a fianco di Matteo Bertini e nel contempo di raccogliere grandi soddisfazioni con le ragazze del Bolghera, che ha portato a vincere il campionato di serie C e ad una altrettanto storica promozione in B2, poi neutralizzata dalla cessione del diritto sportivo. La soddisfazione per la bella cavalcata compiuta a fianco di Eliskases e compagne rimane però indelebile nella mente del tecnico modenese e della ragazze.

In questa intervista, realizzata in occasione della festa di fine stagione del club arancionero, lo abbiamo avvicinato per chiedergli di tracciare un bilancio finale della sua intensissima attività.