Elena Bisio la seconda opposta della Trentino Volley rosa

Nata a Novi Ligure il 4 giugno 2000, Elena Bisio torna in regione per occupare una delle due caselle riservate al ruolo di opposto del roster di Serie A2 di Trentino Volley. Si tratta di un volto noto agli appassionati di volley locale: Elena ha infatti vestito due anni fa la maglia di Trentino Rosa nel campionato di A1.

La Bisio è cresciuta pallavolisticamente in Piemonte tra le fila della Lilliput Torino, società nella quale ha esordito giovanissima in A2 a soli 15 anni. Dopo la trafila giovanile con la società torinese e due medaglie d'argento conquistate alle finali nazionali Under 16 e Under 18, nel 2018/2019 è stata protagonista come opposto titolare nella cavalcata trionfale di Talmassons in B1, culminata con la promozione in A2 della compagine friulana. Successivamente ha vestito le maglie di Cus Torino e Trentino Rosa (a Trento si è rivelata una preziosa alternativa a Vittoria Piani), per poi accasarsi lo scorso anno all’Aduna Padova in Serie B1.

«Elena ritorna a Trento più matura e consapevole rispetto alla prima esperienza vissuta qualche stagione fa, con un progetto tecnico condiviso con tutto lo staff. - spiega Duccio Ripasarti, direttore sportivo del settore femminile di Trentino Volley - Sono certo che nel corso della stagione saprà ritagliarsi i suoi spazi e offrire un contributo importante al gruppo che sta nascendo».

«Il progetto di Trentino Volley, parlando con Saja e con la dirigenza del club, mi è sembrato fin da subito particolarmente ambizioso e per questo non ho esitato un momento ad accettare la proposta. - spiega Elena - . Conosco l’ambiente di Trento e già in passato mi ero trovata molto bene. Qui c’è una filosofia del lavoro importante e penso che questo sarà uno dei nostri punti di forza anche nel prossimo campionato di A2. Sta nascendo un gruppo che è un bellissimo mix di atlete giovani e ragazze più esperte, accomunate dal desiderio di mettersi a disposizione, di migliorare e di lavorare sodo durante la settimana. Le aspettative sono alte e penso ci siano tutti i presupposti per fare bene. Personalmente mi metterò a disposizione della squadra e dell’allenatore, per crescere individualmente e per contribuire alla maturazione del gruppo».

Elena Bisio è l’undicesimo tassello del roster di Serie A2 femminile di Trentino Volley, dopo le alzatici Bonelli e Stocco, le attaccanti di posto 4 Michieletto, Mason e Joly, le centrali Fondriest, Moretto e Meli e i liberi Parlangeli e Libardi.

La scheda

Nata a Novi Ligure (Alessandria), il 4 giugno 2000

183 cm – Opposto

2015/16 Lilliput Settimo Torinese – Serie B2

2016/17 Lilliput Settimo Torinese – Serie A2

2017/18 Lilliput Settimo Torinese – Serie B1

2018/19 Volley Talmassons – Serie B1

2019/20 Cus Torino – Serie A2

2020/21 Trentino Rosa – Serie A1

2021/22 Aduna Padova – Serie B1

2022/23 Trentino Volley - Serie A2