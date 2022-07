Annalisa Michieletto penultimo tassello della Trentino Volley

Dopo Riccardo, team manager del settore maschile, e i figli Alessandro e Francesca, Trentino Volley abbraccia il quarto componente della famiglia Michieletto. Nella stagione 2022/23 nei ranghi gialloblù ci sarà infatti spazio anche per Annalisa (sorella più giovane degli altri due schiacciatori). La schiacciatrice classe 2000, completa il parco di attaccanti di posto 4 nel roster di Serie A2 femminile a disposizione di Stefano Saja, andando ad aggiungersi alle tre atlete già annunciate nelle scorse settimane: Mason, Joly e, appunto, la sorella Francesca.

Cresciuta tra le fila della Pallavolo Argentario, Annalisa ha vestito successivamente le maglie di Solteri e Marzola: con la società collinare la laterale di Desenzano sul Garda ha vissuto le sue prime esperienze in campo nazionale, avendo militato per due stagioni, tra il 2019 e il 2021, in Serie B2. Lo scorso anno ha giocato nella Pallavolo Trento Bolghera in serie C, conquistando ai playoff la promozione nella quarta categoria nazionale.

«Annalisa è stata davvero una bella scoperta, sono felice di aver ulteriormente allargato la presenza della famiglia Michieletto in Trentino Volley. - spiega Duccio Ripasarti, direttore sportivo del settore femminile di Trentino Volley - Parlando con lei ho notato che possiede una grandissima voglia di mettersi alla prova e sono sicuro che saprà ottenere gli obiettivi che si è prefissata. Ha un potenziale notevole e la necessaria determinazione per poterlo esprimere».

«Devo ammettere che la chiamata di Trentino Volley mi ha completamente spiazzato, perché è giunta in maniera completamente inaspettata. - spiega Annalisa Michieletto, nuova schiacciatrice gialloblù - Al tempo stesso, però, sono stata felicissima della proposta e ho deciso di accettarla senza alcuna esitazione, consapevole che opportunità del genere non capitano spesso nella carriera di un’atleta. Sarà un salto di qualità notevole, sia a livello tecnico, in quanto provenendo dalla Serie C la differenza sarà ovviamente abissale, anche a livello di emozioni, perché poter affrontare la Serie A2 con la maglia di questo club per me significa moltissimo. Sarà un momento di crescita sportiva e personale, mi aspettano tanto lavoro e tanti sacrifici perché andrò in contro a ritmi di allenamenti ai quali non sono abituata, ma da parte mia c’è tantissima voglia di mettermi in gioco. Sono felice di condividere questa esperienza con mia sorella Francesca, alla quale sono particolarmente legata: non abbiamo mai giocato assieme prima d’ora; dunque, sono proprio curiosa di scoprire cosa succederà».

La scheda

Nata a Desenzano del Garda (Brescia), il 7 maggio 2000

178 cm – Schiacciatrice

2015/16 Pallavolo Argentario - Giovanili/Serie D

2016/17 Pallavolo Argentario - Giovanili/Serie C

2017/18 Solteri - 1° Divisione

2018/19 Solteri - Serie D

2019/21 Marzola - Serie B2

2021/22 Pallavolo Bolghera - Serie C

2022/23 Trentino Volley - Serie A2