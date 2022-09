Venerdì sera il sorteggio dei gironi di Champions League

Il primo atto ufficiale della dodicesima partecipazione di sempre di Trentino Volley alla CEV Champions League verrà celebrato venerdì 16 settembre, a Bruxelles. A partire dalle ore 18 italiane presso il BOZAR (Centre for Fine Arts) della capitale belga andrà infatti in scena il sorteggio dei cinque gironi della Main Phase dell’edizione 2023 della massima competizione europea per Club, che la Società di via Trener disputerà per la quarta stagione consecutiva e nuovamente con il ruolo di vicecampione in carica.

Nell’urna saranno inserite venti formazioni: diciotto ammesse direttamente alla fase a gironi (fra cui Trentino Volley, che vi parteciperà con la denominazione “Trentino Itas”) e due qualificate dai turni preliminari che prenderanno il via già il 21 settembre. La definizione dei cinque raggruppamenti verrà effettuata dividendo le venti squadre partecipanti in quattro diverse fasce; ogni girone comprenderà una formazione di tutte le quattro fasce, stilate in base al ranking CEV riferito ai risultati dell’edizioni 2019, 2020 e 2021 del torneo. Nella prima fascia figurano le cinque teste di serie; essendo la terza squadra italiana ammessa alla manifestazione, Trentino Volley farà però parte della seconda fascia in cui sono state inserite anche Friedrichshafen, Duren, Roeselare e Zawiercie (formazioni quindi sicure di non affrontare i gialloblù). Nel sorteggio è previsto che nessun gruppo possa contenere due squadre della stessa nazione e quindi Trento non potrà capitare nella stessa Pool di Civitanova o Perugia.

Questa la composizione delle quattro fasce:

Prima fascia (teste di serie): Cucine Lube Civitanova e Sir Sicoma Colussi Perugia (Italia), Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle e Jastrzebski Wegiel (Polonia), Berlin Recycling Volleys (Germania).

Seconda fascia: Trentino Itas (Italia), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonia), VfB Friedrichshafen e Swd Powervolleys Düren (Germania), Knack Roeselare (Belgio).

Terza fascia: Decospan Vt Menen (Belgio), Ziraat Bank Ankara e Halkbank Ankara (Turchia), Montpellier Volley Uc e Tours Vb (Francia).

Quarta fascia: Ach Volley Ljubljana (Slovenia), Cez Karlovarko (Repubblica Ceca), Vojvodina Ns Seme Novi Sad (Serbia) e due vincitrici dei turni preliminari.

Squadre impegnate nei turni preliminari: Sk Zadruga Aich/Dob (Austria), Mladost Brcko (Bosnia ed Erzegovina), Hebar Pazardhik (Bulgaria), Mladost Zagreb (Croazia), Ford Levoranta Sastamala (Finlandia), Strumica (Macedonia), Budva (Montenegro), Dynamo Apeldoorn (Olanda), Sport Lisboa e Benfica (Portogallo), C.S. Arcada Galati (Romania), Lindaren Volley Amriswil (Svizzera).

La fase a gironi prenderà il via l’8 novembre 2022, per concludersi il 25 gennaio 2023. Ai Play Off si qualificheranno le prime due classificate di ogni girone e la migliore terza; le cinque seconde classificate e la migliore terza giocheranno gli ottavi di finale con gare di andata e ritorno (8 febbraio e 15 febbraio), che qualificano ai quarti tre squadre a cui accedono di diritto le prime classificate di ogni Pool. Non ancora stabilita la sede della Finale (in programma il 21 maggio). Il sorteggio verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della CEV.