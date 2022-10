Un calendario terribile, qualche assenza pesante di troppo e la necessità di costruire un sistema di gioco partendo da zero sono i fattori che hanno zavorrato la Walliance Ata Trento nelle prime tre giornate. Uno zero alla voce punti in classifica che non spaventa la palleggiatrice Lorena Zanei, tornata in serie B dopo qualche anno di pausa. L'abbiamo intervistata dopo la sfida contro la capolista Peschiera.