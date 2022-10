La prima in casa dell'Itas Trentino è contro l'Albese

Il Sanbàpolis è pronto a tingersi di gialloblù per ospitare lo storico debutto casalingo in Serie A2 femminile dell’Itas Trentino. Dopo l’amaro epilogo del match di Montichiari, la formazione di Stefano Saja andrà alla ricerca dell’immediato riscatto nella sfida interna che domenica vedrà Bonelli e compagne ospitare nell’impianto universitario di Trento Sud la Tecnoteam Albese Volley Como, altra squadra, al pari delle trentine, che nella prima uscita ufficiale non ha conquistato punti, rimediando una sconfitta nel derby con il Picco Lecco. Il fischio d’inizio del match, valido per la seconda giornata di Regular Season del Girone A, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta live gratuita in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia e sulla piattaforma Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

Settimana senza intoppi in casa Itas Trentino. A partire da martedì la squadra ha lavorato in palestra per preparare nei minimi dettagli la sfida con le lombarde. Sempre ai box le infortunate Martina Stocco e Jessica Joly, con quest’ultima che ha incrementato i carichi di lavoro con l’obiettivo di riaggregarsi presto al resto del gruppo dopo l’infortunio muscolare patito in preparazione.

«Abbiamo archiviato una positiva settimana di lavoro per prepararci al meglio all’esordio casalingo. – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – Joly sta lavorando per rientrare il prima possibile, anche se avrà bisogno ancora di un po’ di tempo per completare il suo percorso di recupero. Affronteremo una squadra che sta ancora cercando il suo assetto definitivo e che muta spesso le interpreti del suo sestetto: per questo dovremo cercare di concentrarci soprattutto sulla qualità del nostro gioco, adattandoci poi rapidamente alle avversarie in base all’assetto che ci troveremo di fronte. Albese ha qualità importanti, su tutte una linea di ricezione solida e affidabile e attaccanti di palla alta molto interessanti, come Stroppa, Nardo e Cassemiro».

GLI AVVERSARI

La Tecnoteam Albese Volley Como è alla sua seconda partecipazione consecutiva in Serie A2. Lo scorso anno la formazione comasca ha centrato il pass per i playoff di A2, arrendendosi al primo turno al cospetto del Green Warriors Sassuolo. In estate numerosissime novità, a partire dall’allenatore, Mauro Chiappafreddo, che ha preso il posto di Mucciolo. Ben dieci i volti nuovi giunti per rinforzare la rosa: tra questi spiccano i nomi della regista Nicolini, dell’opposto Stroppa e della laterale brasiliana Mariana Cassemiro, prelevata dalla compagine polacca del Palac Bydgoszcz.

INTERNET E TV

La gara tra Itas Trentino e Tecnoteam Albese Volley Como verrà trasmessa in diretta gratuita in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia (www.youtube.com/channel/UCaTF1soVKjGtdhizgLJVydg) e sulla piattaforma Volleyball World Tv (www.welcome.volleyballworld.tv/it). Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Femminile Serie A (www.legavolleyfemminile.it). Nel corso del match saranno sempre attivi i Social Network gialloblù: www.trentinovolley.it/facebook, www.instagram.com/trentinovolleywomen/ e www.trentinovolley.it/twitter). La partita verrà trasmessa in differita integrale su RTTR, tv partner di Trentino Volley, martedì a mezzanotte e mezza.