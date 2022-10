Il Marzola di prepotenza, il C9 Arco Riva ancora a secco

Il Marzola torna alla vittoria, il C9 Arco Riva non riesce a sbloccarsi. La quarta giornata di campionato restituisce una squadra di nuovo ai livelli che le competono e una che deve ancora chinare la testa davanti all’avversario.

Il Marzola riscatta la debacle di Bassano grazie alla buona prova contro il San Vito. Una serata dove tutto ha girato bene, dalla battuta (15 ace) al muro (11 muri punto), alla ricezione (63%). Sugli scudi Jessica Brugnara, miglior realizzatrice della serata con ben 24 punti di cui 5 muri con il 63% di positive. Molto bene anche la compagna di diagonale Viviana Enei con 4 aces e come sempre in questo inizio di campionato non è mancato l’apporto di Giorgia Depaoli autrice di 16 punti. Unico neo di una serata per il resto sempre dominata, il secondo set, nella quale la difesa e l’orgoglio delle ospiti hanno limitato il trio di palla alta trentino. Il muro del Marzola non è riuscito a essere così efficace e il San Vito è riuscito a pareggiare momentaneamente l’incontro. Solo un momento di illusione perché al ritorno in campo il Marzola ha ripreso a macinare gioco e punti e per le scledensi non c’è stato scampo.

Rimane ancorato in fondo alla graduatoria, invece, il C9 arco Riva, messo al tappeto dall’Orgiano. Le biancoblù hanno lottato punto a punto con le avversarie nel primo set, perso soltanto ai vantaggi (25-27), poi poco alla volta il mordente delle gardesane si è attenuato lasciando sempre più spazio agli attacchi delle vicentine che hanno potuto aggiudicarsi il secondo set 20-25 e in maniera ancora più netta il terzo (16-25) portandosi a casa tre punti importantissimi in chiave salvezza. Il C9 è atteso ora da quattro partite in fila sulla carta proibitive, prima di incontrare il Torri, unica squadra assieme a quella allenata da Angelini ancora a zero punti.