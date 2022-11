Mirco Cristofaletti e Marco Pellacani dopo il derby

La sfida cittadina che sabato scorso ha messo di fronte UniTrento Volley e Ks Rent Bolghera nell'impianto di Sanbapolis è stata una delle più appassionanti degli ultimi anni, per l'equilibrio che l'ha dominata, per il livello tecnico e per la posta messa in gioco (il primato in classifica). Al termine della partita abbiamo raccolto i commenti dello schiacciatore orange Mirco Cristofaletti, uno dei migliori in campo, e del giovane centrale gialloblù Marco Pellacani, che sta assorbendo molto velocemente il salto di categoria.