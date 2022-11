Il C9 ci prova ma non può nulla contro il Cerea

Il C9 dura un set poi si arrende allo strapotere del Cerea. In casa della capolista le gardesane sapevano di non poter farsi troppe illusioni di portare a casa punti, ma erano comunque decise a giocarsi le loro chance al meglio.

E per un set, il primo, ci sono anche riuscite. Il 4-0 iniziale ha rilassato troppo le veronesi che hanno subito rallentato il ritmo. Le ragazze di Angelini ne hanno approfittato per rimanere a lungo in partita. Addirittura il tabellone ha segnato il punteggio di 20-20, poi qualche errore di troppo per la poca lucidità ha penalizzato le ospiti e il Cerea ha chiuso il parziale 25-20. Scampato il pericolo il Cerea ha messo subito le cose in chiaro in entrambi i due set successivi imponendo il suo gioco al C9 e prendendo subito un largo vantaggio che ha consentito a diverse ragazze del settore giovanile di entrare in campo e giocare diversi scambi. Il risultato non è cambiato perché i due set si sono conclusi entrambi sul 25-13. Ora il Cerea è in testa da solo a punteggio pieno, diametralmente opposta la posizione delle biancoblù, ultime senza punti in compagnia del Torri. Il digiuno di punti pare destinato a estendersi ancora perché domenica il C9 sarà in trasferta sul parquet molto complicato del Bassano.