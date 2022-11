Umori differenti in casa Argentario e in casa Marzola dopo lo scontro diretto di sabato scorso. Sotto per 2 set a 1, Tuller e compagne sono state capaci di riorganizzarsi e andare a vincere il quarto set ai vantaggi e il quinto. Una sfida equilibrata che abbiamo chiesto alla centrale Serena Sfreddo e alla schiacciatrice Chiara Pedrotti di commentare.