L'Itas Trentino ci riprova, domani a Sanbapolis arriva Mondovì

Il turno infrasettimanale valido per la quarta giornata d’andata di Regular Season offrirà all’Itas Trentino un’immediata occasione di riscatto per cancellare un avvio di stagione in sordina e centrare la prima vittoria in campionato.

Mercoledì sera alle 20.30 al Sanbàpolis le gialloblù di coach di Stefano Saja ospiteranno nell’impianto universitario di Trento sud l’LPM BAM Mondovì, formazione piemontese che nelle prime tre giornate di Serie A2 ha incamerato sei punti, frutto di due successi ed una sconfitta, e squadra che annovera un roster di primissimo piano per la seconda serie nazionale.

Il fischio d’inizio del match è previsto per mercoledì alle ore 20.30, con diretta live gratuita in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia e sulla piattaforma Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

Nessuna novità significativa rispetto alla sfida di Olbia. La squadra gialloblù, tornata in palestra lunedì dopo la trasferta isolana, ha potuto lavorare senza particolari intoppi di natura fisica ma anche mercoledì sera dovrà fare a meno delle infortunate di lungo corso Stocco e Joly.

«Ci attende un’altra partita molto impegnativa. – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – Mondovì, dopo la sconfitta inaugurale, ha inanellato infatti due belle vittorie ed è una squadra che vanta un roster con giocatrici molto esperte per la categoria. Questo aspetto ci darà ulteriori motivazioni per andare alla ricerca di quella continuità di gioco che è finora mancata; abbiamo grandi stimoli e il forte desidero di riuscire a sbloccarci per uscire finalmente da questo momento di difficoltà che stiamo vivendo. La LPM ha un terminale offensivo importante come Decortes, ma in generale è una squadra solida che sa giocare molto bene assieme sfruttando il suo collettivo».

GLI AVVERSARI

La LPM BAM Mondovì è una squadra ormai da anni abituata a lottare al vertice della classifica in Serie A2 femminile. Formazione che in passato è stata affrontata in più circostanze dalla Trentino Rosa, lo scorso anno è giunta fino alla finalissima dei Playoff promozione, arrendendosi solamente nella decisiva gara 3 alla CBF Balducci HR Macerata, promossa nella massima serie. In estate, confermato in panchina Solforati, sono giunte atlete di grande esperienza, come la regista brasiliana Ana Tiemi Takagui, l’opposto Decortes, direttamente da Roma (A1) e la schiacciatrice Grigolo (da Talmassons), oltre a Valeria Pizzolato, centrale ex Macerata che due anni fa ha vestito la maglia di Trentino Rosa.

INTERNET E TV

La gara tra Itas Trentino e LPM BAM Mondovì verrà trasmessa in diretta gratuita in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia (www.youtube.com/channel/UCaTF1soVKjGtdhizgLJVydg) e sulla piattaforma Volleyball World Tv (www.welcome.volleyballworld.tv/it). Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Femminile Serie A (www.legavolleyfemminile.it). Nel corso del match saranno sempre attivi i Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook, www.instagram.com/trentinovolleywomen/ e www.trentinovolley.it/twitter). La sintesi della partita verrà trasmessa in differita su RTTR, tv partner di Trentino Volley, venerdì 11 novembre alle ore 16.30.

BIGLIETTERIA È possibile acquistare i biglietti in qualsiasi momento su internet, cliccando https://www.vivaticket.com/it/ticket/itas-trentino-mondovi/196336. I tagliandi saranno disponibili anche domenica presso le casse del Sanbàpolis, attive a partire dalle ore 19.30 (stesso momento in cui verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto). Non è necessario indossare la mascherina per accedere alla struttura.