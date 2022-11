Il C9 Arco Riva a Bassano, il Marzola Attende l’Ata

Nuova trasferta molto complicata per il C9 Arco Riva. Sabato scorso le biancoblù hanno testata la forza del Cerea, domenica si trasferiscono a Bassano, che ha già schiantato Argentario e Marzola. Per quest’ultime un derby senza Giorgia Depaoli.

Le possibilità di portare a casa i primi punti stagionali per le gardesane sono appena un poco più alte rispetto alla sfida contro le veronesi del Cerea, ma rimangono comunque molto basse. Questo perché il Bassano, non solo è la terza forza del campionato e come detto in apertura ha già superato Marzola e Argentario, ma dopo la sconfitta iniziale col Peschiera è sempre andato a punti. Sfida al limite dell’impossibile, quindi. A meno di improbabili, ma sempre possibili sorprese le cinovine, che non hanno ancora vinto una partita e in 5 turni sono riuscite a vincere soltanto un set, paiono destinate a rimanere ancorate al fondo della classifica.

A Gabbiolo, invece, nuovo derby per il Marzola. Archiviato il successo per 3-2 in casa dell’Argentario, sabato ospita l’Ata per una sfida che si preannuncia equilibrata come quella di sabato scorso a Cognola.

C9 - Per provare a reggere l’urto coach Angelini dovrebbe affidarsi a chi ha fatto bene nelle ultime uscite. Probabile starting six: Bortolotti (O), Benamati (S), Riccadonna (S), Vecchi (C), Bombardelli (C), Righi (P), Belloli (L).

Marzola - Senza Depaoli infortunata, si aprono le porte del campo per una delle due giovani Dal Dot e Cataldi. Out anche Tormen, confermate le altre. Probabile formazione: Bogatec (O), Cataldi (S), Pedrotti (S), Brugnara (C), Enei (C), Tuller (P), Cagol (L).