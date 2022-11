L'Itas Trentino sfida le giovani terribili del Club Italia

Dopo la rigenerante vittoria ottenuta mercoledì sera nel turno infrasettimanale contro Mondovì, l’Itas Trentino tornerà in campo sabato 12 novembre per far visita al Centro Pavesi di Milano al Club Italia, la formazione della Federazione Italiana Pallavolo che annovera tra le proprie fila i principali talenti nazionali. Una trasferta ricca di insidie per il sestetto di Stefano Saja, quanto mai determinato a proseguire sulla strada intrapresa mercoledì e a trovare quella continuità di risultati necessaria per risalire rapidamente la classifica: il Club Italia, guidato in panchina da Marco Mencarelli, è una squadra particolarmente dotata dal punto di vista fisico che in questo avvio di stagione ha alternato ottime prove a prestazioni meno convincenti, dimostrando tuttavia di possedere mezzi e potenzialità molto interessanti. Il fischio d’inizio del match, valido come anticipo della quinta giornata d'andata di Regular Season, è previsto per sabato alle ore 16, con diretta live gratuita in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia e sulla piattaforma Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

Dopo la sfida di mercoledì sera la squadra gialloblù è tornata in palestra già il giorno successivo per preparare la trasferta milanese di sabato. Nessuna novità significativa dall’infermeria, con le solite Stocco e Joly ancora nella lista delle indisponibili.

«Ripartiamo dalla buona prestazione offerta contro Mondovì con l’obiettivo di trovare continuità di gioco e di risultati. – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – La vigilia delle sfide con il Club Italia è sempre un po’ particolare, in quanto si va ad affrontare una squadra che è una selezione dei migliori prospetti di tutta la Penisola: è una squadra, come da tradizione, dotata di grandi potenzialità e di importanti mezzi fisici, che se trova fiducia diventa un cliente pericolosissimo da affrontare per chiunque. Sarà importante non permettere loro di trovare fiducia, giocando una gara molto aggressiva fin dai primi scambi».

GLI AVVERSARI

Il Club Italia Femminile è il progetto federale avviato nel 1999 con l'obiettivo di valorizzare le migliori promesse del panorama italiano: nel suo primo ventennio di vita ha fatto crescere numerose atlete che hanno poi raggiunto importanti traguardi personali di squadra, tra cui Lo Bianco, Del Core, Guiggi, Togut, Diouf, Chirichella, Orro, Malinov ed Egonu, solo per citarne alcune. La guida tecnica della squadra è stata affidata anche in questa stagione a Marco Mencarelli, che può contare su sette atlete già al Club Italia lo scorso anno: Despaigne, Micheletti, Passaro, Giuliani, Ribechi, Acciarri ed Esposito. Otto, invece, sono le new entry: Adriano, Batte, Gambini, Modesti, Viscioni, Amoruso, Peroni e Monaco. Nelle prime quattro gare di campionato le azzurrine hanno ottenuto un successo, in casa con Lecco, arrendendosi invece al cospetto al Olbia, Cremona e Montale.

INTERNET E TV

La gara tra Club Italia e Itas Trentino e verrà trasmessa in diretta gratuita in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia (www.youtube.com/channel/UCaTF1soVKjGtdhizgLJVydg) e sulla piattaforma Volleyball World Tv (www.welcome.volleyballworld.tv/it). Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Femminile Serie A (www.legavolleyfemminile.it). Nel corso del match saranno sempre attivi i Social Network gialloblù: www.trentinovolley.it/facebook, www.instagram.com/trentinovolleywomen/ e www.trentinovolley.it/twitter. La partita verrà trasmessa in differita integrale su RTTR, tv partner di Trentino Volley, martedì a mezzanotte e mezza.