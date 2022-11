Big match a Sanbapolis: domani la Trentino Itas ospita Sassuolo

Rinfrancata nella classifica e nel morale dalla doppia e convincente affermazione su Mondovì e Club Italia, l'Itas Trentino non intende frenare la propria rincorsa alle posizioni di vertice. Per continuare a risalire la graduatoria la formazione di Stefano Saja andrà alla ricerca della terza vittoria consecutiva nel match che domenica pomeriggio al Sanbapolis vedrà Bonelli e compagne affrontare una delle compagini più in forma del Girone A di Serie A2 femminile, la BSC Materials Sassuolo, squadra che occupa la seconda piazza alle spalle della capolista Brescia. Il fischio d'inizio del match, valido per la sesta giornata d'andata di Regular Season, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta live gratuita in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia e sulla piattaforma Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

Orfano delle solite lungodegenti Stocco e Joly, Stefano Saja ha potuto usufruire di un'intera settimana senza impegni ufficiali per recuperare le energie dopo diversi impegni ravvicinati e per preparare nei minimi dettagli la delicata gara casalinga contro le emiliane. In classifica sono tre i punti che separano le gialloblù da Sassuolo: bottino di undici punti per le emiliane, seconde in coabitazione con Busto Arsizio, otto invece per Trento, che ha agganciato la quinta piazza e cerca un successo per avvicinarsi alla zona podio.

«Siamo finalmente reduci da una settimana piena di lavoro, merce sempre più rara in campionati così fitti di impegni. - dichiara l'allenatore dell'Itas Trentino, Stefano Saja - Abbiamo preparato con grande attenzione la sfida di domenica contro Sassuolo, una squadra che vista l'assenza del suo opposto ha fatto di necessità virtù, spostando un centrale in posto 2, ma ottenendo comunque risultati egregi. Dovremo essere bravi ad adattarci rapidamente al gioco, inusuale e molto rapido, proposto dalle nostre avversarie: siamo molto agguerriti per cercare un'altra vittoria e allungare la nostra striscia positiva».

GLI AVVERSARI

La BSC Materials Idea Volley Sassuolo in estate ha acquisito il titolo sportivo di Serie A2 dalla Green Warriors Sassuolo. Sono dieci i volti nuovi giunti alla corte di coach Maurizio Venco, tra i quali spiccano i nomi della regista Scacchetti (ex Marsala), dell'opposta croata Dapic e delle laterali Pistolesi (da Marsala) e Pomili (da Ravenna). Nelle prime cinque giornate di Regular Season le emiliane hanno sconfitto Montale, Brescia, Cremona e Olbia, arrendendosi solamente in una circostanza, al tie break al cospetto di Busto Arsizio.

INTERNET E TV

La gara tra Itas Trentino e BSC Materials Sassuolo verrà trasmessa in diretta gratuita in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia (www.youtube.com/channel/UCaTF1soVKjGtdhizgLJVydg) e sulla piattaforma Volleyball World Tv (www.welcome.volleyballworld.tv/it). Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Femminile Serie A (www.legavolleyfemminile.it). Nel corso del match saranno sempre attivi i Social Network gialloblù www.trentinovolley.it/facebook, www.instagram.com/trentinovolleywomen/ e www.trentinovolley.it/twitter. La partita verrà trasmessa in differita integrale su RTTR, tv partner di Trentino Volley, martedì

a mezzanotte e mezza.